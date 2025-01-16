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兒歌王子︱72歲李家仁醫生近況曝光　圓碌碌身形大縮水健康狀況令人擔心

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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李家仁醫生近況曝光。

【李家仁/兒歌/小明上廣州】著名兒科醫生李家仁唱兒歌，是不少80、90後成長小朋友的童年回憶，他以《小明上廣州》一系列兒歌而成為全港最有知名度的兒科醫生，不過近年李醫生甚少露面。近日他亮相好友「細龜」黃一山的小紅書影片，預告將會推出新歌《小明返香港》，不過網民就關心他身形大縮水，健康狀況令人擔心！

最新影片:

童學園
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現年72歲的李家仁醫生，胖胖的身形是他的招牌造型，不過今次影片所見，他清減不少，連肚腩都變得平坦，不過看上去仍然精神和中氣十足，更透露小明已經玩遍深圳及廣州，準備返香港，所以推出新歌《小明返香港》並將會拍MV，他說：

我哋一定要撐一撐香港！

李家仁醫生推出小明兒歌系列

李家仁醫生一向關心社會，2021年曾推出《小明抗疫歌》鼓勵市民踴躍接種疫苗，曾擔任九龍樂善堂主席及副主席，現為聖約翰救傷會副總監，並於2005年7月1日獲香港特別行政區政府頒授太平紳士，2015年7月1日再獲時任特首梁振英頒授銅紫荊星章。

李家仁醫生舊照:

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李家仁醫生賣出地舖勁賺近3500萬

《小明上廣州》為大眾熟知，但其家族曾在灣仔經營東方書局，他以書局「太子爺」身份當上醫生，因此早已是灣仔區名人。2021年他將手上持有的灣仔軒尼詩道173號地舖出售，價售達3,500萬元，該舖位於1965年購入價為19.5萬元，至2005年轉至李家仁名下，眼光獨到的李醫生更在樓市高峰期賣出，勁賺3480.5萬元，物業升值逾178倍。

李家仁醫生最新照片:

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