親子自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/即煮鮑魚

▲ 尖沙咀港青酒店自助餐買一送二！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】尖沙咀港青酒店尖沙咀港青酒店再臨閣推出全新主題自助餐，今日（16日）中午12時經KKday網站預訂有買一送二優惠，人均$257起任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚，最適合一家享用，即刻了解詳情！

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自助餐優惠｜港青酒店印度風情自助晚餐

尖沙咀港青酒店再臨閣推出全新「印度風情」自助晚餐，供應多款特色印度菜式，包括印度脆炸魚塊、燒天多尼雞脾、印度奶油雞、腰果蝦咖喱等，亦有印度曲奇、印度米布甸、印度芒果乳酪、瑪薩拉茶等甜品。當然少不了海鮮控和食肉獸最愛的波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煎虎蝦、即煮鮑魚及燒有骨牛肉西冷等美食。

【KKday快閃限量搶 – 買一送二】「印度風情」自助晚餐

用餐時間：18:15 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $848/2大1小，平均$282.7/位（原價$1,962/2大1小）

星期五至日、假期及前夕 $975/2大1小，平均$325/位（原價$2,270/2大1小）

*預訂1位成人送1位成人及1位3至11歲小童

（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 – 買二送二】「印度風情」自助晚餐

用餐時間：18:15 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,604/4位，平均$401/位（原價$2,939/4位）

星期五至日、假期及前夕 $1,844/4位，平均$461/位（原價$3,379/4位）

（已包括原價加一服務費）

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自助餐優惠｜港青酒店平日自助午餐

平日自助午餐選擇亦十分豐富，例如有芝士拼盤、雞肝醬配法包多士、 南京鹽水鴨、關東煮、燒有骨牛肉西冷，以及馬卡龍、Haagen-Dazs雪糕等甜品。

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】平日自助午餐｜小童/ 長者

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五，公眾假期除外

長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位 （原價 HK$656/2 位）

小童（3–11歲）$262/2位，平均$131/位（原價$480/2位）

（已包括原價加一服務費）

*必需同時至少一位成人同行（$278/位)

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】周末假日早午自助餐

用餐時間：11:45 – 14:30

優惠價：

星期六至日及公眾假期

長者（60歲或以上）$466/2位，平均$233/位 （原價$854/2位）

小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位 （原價$590/2位）

（已包括原價加一服務費）

*必需同時購買至少一位成人（$359/位）

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