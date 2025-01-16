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牙醫註冊條例｜牙科畢業生須強制實習　4月1日實施實習及評核期安排

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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由４月１日起，本地牙科畢業生將須作臨時註冊並經過實習，實習／評核期一般為期12個月。（資料圖片）

【牙醫 / 註冊條例 / 牙科】立法會去年三讀通過《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，政府今日（16日）宣布，《牙醫註冊條例》（第156章）中與臨時註冊、實習及評核期相關條文，將於4月1日起實施。

由於現行法例並無規定牙醫須在註冊前需經過實習或評核期，與醫生的做法截然不同。為應對本地牙科服務需求及回應業界意見，《條例》引入實習和評核期要求，以加強本地牙科畢業生和非本地培訓牙醫於實際工作場景的臨牀經驗，從中熟習本港的執業情況，並增進與本地病人溝通的技巧，有效應付執業牙醫的工作需要。。

有關條例將於４月１日起實施，本地牙科畢業生將須作臨時註冊並經過實習，實習／評核期一般為期12個月。而直接通過香港牙醫管理委員會（牙管會）許可試的非本地培訓牙醫，同樣須作臨時註冊並經過評核期，才可在香港正式註冊。但因應其來港前已具備執業經驗，《條例》容許牙管會可作個別個案考慮，縮短評核期。

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另外，牙管會如認為某實習／受評人表現未如理想，可延長或終止實習/評核期。而非本地培訓牙醫如透過《條例》的有限度註冊/特別註冊機制來港，在指明機構服務合計至少五年，並獲機構在參照牙管會的準則後，證明其表現令人滿意，也可申請過渡至正式註冊。這些有限度註冊/特別註冊牙醫屆時通過牙管會許可試所需考核部分後，毋須再經過評核期，已可正式註冊。

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