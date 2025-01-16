按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染　雙腿腫痛生膿發紫

▲ 男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染，雙腿腫痛生膿發紫。

【泰國／腳底按摩／細菌感染】不少人都喜愛到泰國旅行時體驗腳底按摩，不過近日一名男子在體驗泰國腳底按摩後，雙腿竟流膿發紫，最後求醫揭嚴重細菌感染，住院治療4天。

最新影片推介：

細菌危機｜泰國按摩後雙腿流膿發紫

馬來西亞一名男子近日在Facebook個人專頁發文指，他於1月初前往泰國曼谷旅行，並在1月4日接受了腳底按摩。惟2天後他的腿部開始出現紅點，翌日返回馬來西亞後紅點變得更加明顯，且碰到會感覺有痛感。

於是他下機後立即前往就醫，醫生則表示是「毛囊炎，沒什麽大礙」，最後開了抗生素和藥膏給他治療。當晚，他塗抹了2次藥膏後雙腿開始嚴重腫脹，甚至開始流膿，行走也開始困難。由於病情逐漸嚴重，他決定於9日下午入院治療。

但是因為真的很痛，我走進醫院的大門罷了，他們的醫護人員直接過來扶我，給我坐輪椅，去櫃檯register然後就直接把我推去Accident and Emergency，因為那個時候我臉色蒼白+腳腫到發紫了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

細菌危機｜住院治療4天

經醫生檢查後，證實男事主並不是毛囊炎，「是更強大的皮膚細胞的細菌感染」。他懷疑是因在泰國腳底按摩所致，「因為只有小腿中」。他指出，由於印象中按摩時，他的腳沒有傷口，但可能是旅途中頻繁走路，鞋子磨破了皮膚，最後經過按摩後造成。

最後男事主住院治療4天，治療期間每天都要打4至5支抗生素，並口服8粒抗生素藥，「所以我小便都是antibiotic（抗生素）的味道，每天都會瀉肚子（很黑很黑的那種）」。

男事主表示，目前仍未康復，後續仍需要覆診。他亦提醒，雖然這次細菌感染不確定是否因為在泰國按摩的關係，但喜歡或經常按摩的人士還需多加留意。

同場加映：按摩3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

——

相關報道：

搭飛機禁忌｜搭機別穿短褲及拖鞋 空姐爆機上最骯髒位置TOP5 隱藏大量細菌從未清潔

細菌感染｜細菌感染致敗血症 37歲靚女美容師截四肢保命

皮膚病｜港男無濕疹雙手突長水泡超痕癢 狂抓變「爛手」網民懷疑患2種皮膚病【香港腳VS汗皰疹4大不同】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5