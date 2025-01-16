結業潮｜尖沙咀懷舊精品店2月底結業最後促銷　由工廈小店進駐大商場賣集體回憶

▲ 「迷宮惜物店」將於2月25日結業。（取圖自facebook）

【結業潮】經濟低迷下，不少大型連鎖商店也支撐不住要宣佈結業，更遑論一些小店了。一間由工廈起家、專門售賣中古物品、衣飾的精品店宣佈將於2月尾結束營業，有市民嘆息道，「有特色的小店買少見少。」

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結業潮｜職員回應：2月25日結業

日前，一名網友在Facebook「全港店舖執笠結業消息 關注組」群組發文，樓主沒有寫下任何內容，只貼出了一張相片並在上面寫上「2月25日光榮結業」，而相片拍到的是一間售賣精品、名叫「迷宮惜物店」的店舖。

TOPick記者在「迷宮惜物店」（Vintage Maze）的Facebook及Instagram查閱，也暫時未見有關結業的消息，對上一次發佈的帖文已經是有關聖誕節的清貨大減價速銷內容。其後，TOPick記者透過「迷宮惜物店」的Instagram發信息詢問，得到證實店舖確將於2月25日結業，而尖沙咀亦是其最後一間分店。

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結業潮｜從世界各地購入懷舊精品

「迷宮惜物店」於2018年於尖沙咀「THE ONE」商場的6樓開業，店內專門銷售世界各地不同年代的復古物品，包括有鐘錶、玩具、二手傢俬、老舊硬幣、化妝盒等等，五花八門，店家更提供道具場地租借服務。此外，店內更有懷舊衣服及中古包包售賣，老闆特意從其他地方如日本搜羅一些特色衣品回來，希望讓更多人接觸「vintage」這個系列的裝扮。

而「迷宮惜物店」其中最為突出的賣點是，在店門前擺放了一部在六十至七十年代香港非常盛行的「出咭磅重機」，而店家門前更有一個約2米高的鐵皮大信箱，客人只要購買店內的明信片，則可以有代寄服務。

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結業潮｜曾推出「自由定價買賣」售賣商品

「迷宮惜物店」曾推出不同的優惠及活動吸引顧客，包括買一送一、低至五折的大減價，此外，店家月前亦曾推出「自由定價買賣」規則售賣商品，客人可提出自己心目中的價錢去購買有興趣的貨品，而店員則會看情況還價或直接讓客人以其價錢帶走商品，頗為有趣。

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