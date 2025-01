情人節｜信和集團商場設巨型示愛幕牆　首次增展示甜蜜合照選項

▲ 信和集團旗下商場年度「Love in the City」表達愛意活動再度登場,今年更首次可展示甜蜜合照。(信和集團提供)

【情人節 / 尖沙咀中心 / 帝國中心】情人節將至,信和集團旗下商場年度「Love in the City」表達愛意活動再度登場。今年更首次可展示甜蜜合照,在維港夜景中展示甜蜜時刻。

於2月14日情人節當晚,尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆,將化身成4000平方米的巨型心意卡,S⁺REWARDS會員於指定信和集團商場、酒店及多個地點的超過850間商舖,每消費滿港幣100元,即可賺取1點數。憑50點數登記,即有機會透過巨型LED幕牆,向心愛的對象、家人、好友告白。

愛的宣言將播出一分鐘,其選項除「我愛你 / I Love You」、「你是我的小幸運」、「Pride in our eyes」、「Marry Me?」、「Would You Be Mine? 」,還新增「Yes, I Do!」及「I Wanna Be Yours」的主動示愛回應。

此外,今年活動還首度新增提交照片的選項,讓參加者在照片上加入二人專屬暱稱作為上下款,將甜蜜溫馨時刻放上巨型LED表白幕牆。大會同時歡迎求婚人士提前通知,藉此機會向另一半表明心意。

主辦方表示,將會為每位成功參與者捕捉幕牆播出表白畫面,並於14個工作天內電郵送上專屬照片。

▼ 點擊圖片放大

