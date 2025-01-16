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情人節｜信和集團商場設巨型示愛幕牆　首次增展示甜蜜合照選項

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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信和集團旗下商場年度「Love in the City」表達愛意活動再度登場，今年更首次可展示甜蜜合照。（信和集團提供）

【情人節 / 尖沙咀中心 / 帝國中心】情人節將至，信和集團旗下商場年度「Love in the City」表達愛意活動再度登場。今年更首次可展示甜蜜合照，在維港夜景中展示甜蜜時刻。

於2月14日情人節當晚，尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆，將化身成4000平方米的巨型心意卡，S⁺REWARDS會員於指定信和集團商場、酒店及多個地點的超過850間商舖，每消費滿港幣100元，即可賺取1點數。憑50點數登記，即有機會透過巨型LED幕牆，向心愛的對象、家人、好友告白。

愛的宣言將播出一分鐘，其選項除「我愛你 / I Love You」、「你是我的小幸運」、「Pride in our eyes」、「Marry Me?」、「Would You Be Mine? 」，還新增「Yes, I Do!」及「I Wanna Be Yours」的主動示愛回應。

此外，今年活動還首度新增提交照片的選項，讓參加者在照片上加入二人專屬暱稱作為上下款，將甜蜜溫馨時刻放上巨型LED表白幕牆。大會同時歡迎求婚人士提前通知，藉此機會向另一半表明心意。

主辦方表示，將會為每位成功參與者捕捉幕牆播出表白畫面，並於14個工作天內電郵送上專屬照片。

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