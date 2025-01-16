洛杉磯山火︱火勢蔓延「燒到埋身」　62歲腦科醫生親自救火4日5夜保護6間屋獲封英雄

▲ 洛杉磯山火火勢蔓延燒社區，62歲腦科醫生親自救火4日5夜，成功保護6間屋獲封英雄。

【洛杉磯山火／火災／醫生救火／火災預防】救完病人又救屋！洛杉磯山火火勢難受控，在災區之一馬里布(Malibu)的一條街區，一名62歲腦外科醫生居住在此，日前大火蔓延到其住屋，他在醫院下班後趕回家親自救火，經過4日5夜的努力，成功保護了6間房屋免燒成灰燼，獲封為英雄。

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綜合外媒報道，62歲腦外科兼洛杉磯國王隊冰球隊醫生Chester Griffiths，居住在馬里布沿海一條街道。事發於上周三晚，當山火蔓延到房屋時，Griffiths剛在醫院完成一場手術，便匆忙駕車趕回住屋救火。途中，他收到疏散警報，但他選擇忽略警報，回家親自滅火拯救家園。

Griffiths告知24歲的兒子和一名鄰居自己的救火計劃後，三人便戴上N95口罩、提起消防喉及鐵鍬開始自發滅火。

救火4日5夜成功保衛6間屋

Griffiths表示，在救火期間，風速達時速80英里颶風級，山火餘燼像足球一樣被吹向空中，「幾乎像世界末日一樣」，Griffiths的頭髮甚至一度著火。僅在幾分鐘內，火球已點燃兩間房屋。Griffiths一行三人爬上屋頂，用水管澆熄火焰，並鏟起泥沙掩蓋火種。因風力強勁，他們好幾次遭強風吹倒。Griffiths曾向消防隊長請求直升機投水彈，但對方稱所有直升機和定翼機已停飛；他們只好再回到二樓，繼續靠自己用水管、水槍，及地面消防員的協助射水救火。

最終，經過4日5夜的努力，他們成功保護了街道上6間房屋免遭大火吞噬，創造了奇跡，被譽為英雄。

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多年前已為山火做準備

事後，Griffiths的鄰居指，原本他已收拾好一切到車裡，但之後在Griffiths的救火決心下，他決定絕不會讓屋子燒掉。Griffiths的24歲兒子也表示，父親是他們生存的動力，「說實話，這一切都是在我父親的領導下完成的。他有一種戰士精神。」並透露父親已經為此準備很久了。

據悉，Griffiths於2005年購買了馬里布這處房產，並在4年後舉家搬入。Griffiths當時已認為，居住地可能會發生山火，於是他們為此準備了多年，包括嘗試在屋頂上安裝灑水裝置，並用水泥磚代替木磚來達到防火的目的；又會演練山火發生時應該怎樣做。他們準備好消防喉，安排好退路，一旦失守便可撐滑水板到海中；直至這天終預想成真。

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作為一名醫生，Griffiths堅稱自己在救火時沒有感到害怕，因已習慣在陷入困境時，像從醫般依靠訓練和已做好的準備去應對。而對於這次與兒子和鄰居三人能夠完成成功搶救房屋，Griffiths稱是因為有一班守望相助的鄰居，「他們是緊密團結社區的一部分」。

但Griffiths在成功保護了房屋後仍非常難過。他坦言，在射水灌救房屋時，他看到有人趁機搶掠；他隨即高聲大叫嚇退了對方。Griffiths形容：

這整件事就是一場悲劇，超越了世界末日的範疇。

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