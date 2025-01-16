飲食情報｜合和酒店新派粵菜食府合和軒登場　推出鮑魚花膠盆菜＋五福羅漢素鮑魚盆菜

▲ 伍總廚特意撰寫兩款配料豐富的賀年盆菜——靈蛇獻瑞鮑魚花膠盆菜及五福羅漢素蠔皇鮑魚盆菜。

灣仔核心區全新地標合和酒店已於2024年12月正式試業，旗下兩間餐廳——新派粵菜食府合和軒（Hopewell Inn）及全天候餐廳大堂咖啡廳（Lobby Café | Bar）亦同樣試業。

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合和軒行政總廚伍偉國（Larry Ng）掌廚經驗超過20年，快到新年，伍總廚特意撰寫兩款配料豐富的賀年盆菜——靈蛇獻瑞鮑魚花膠盆菜及五福羅漢素蠔皇鮑魚盆菜，兼顧不同口味的需求，讓肉食愛好者與素食人士同樣一飽口福。

鮑魚花膠盆菜的矜貴材料包含蠔皇原隻六頭南非鮑魚、紅燒花膠、蔥燒海參、原粒瑤柱甫、蠔皇扣鵝掌、頂級沙井金蠔、茄汁煎大蝦、原條釀鯪魚、蠔皇扣花菇、貴妃雞、潮蓮燒鵝、南乳腐竹卷炆腩肉、香煎墨魚餅等，並配搭香濃鹹鮮的瑤柱柱侯汁一同品嘗。

五福羅漢素蠔皇鮑魚盆菜的食材包括黑虎掌菌燴栗子秋葵、紅燒素鮑魚、蟲草花釀竹笙、雜黄上素福袋、黑松露鮮菌腐皮卷、金筍釀銀環、素蠔皇扣靈芝菇、茄汁素千層、柱侯醬炆雲南小土豆、葱燒黃耳、油炆冬筍角、南乳蓮藕淮山等，全是獨具創意的手工素菜，盡顯大廚的細密心思，讓素食盆菜與眾不同。加上素蠔皇汁一同烹調，為素食者提供多一份暖心的選擇。

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