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入行十年被狠批無特色唔會紅 陳葦璇轉做獨立歌手自資出新歌：要欣賞自己

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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今年出道十周年，陳葦璇轉做獨立歌手。（曾耀輝攝）

由女團成員變單飛歌手，陳葦璇（Kira）曾因被指無個人風格而迷失。2025年成為獨立歌手，她醒覺順從內心最自在。走出被他人左右的困局，她用新歌《WAKE》大聲宣告：「要欣賞自己，要勇敢展現自己。」

緊捉每個機會

19歲加入女團As One，出兩首團歌後黯然解散。其後Kira隻身赴台做選秀節目《希望之星》踢館者，連贏3場奪全場總亞軍，本是開拓台灣市場的好時機，卻受合約所限需回港發展。不久後《全民造星III》開拍，Kira極力自薦下趕上面試尾班車。「想玩《造星》公司話無位，我死chur問dancer朋友，攝到位最後一個面試。一路以來即使對前路感迷惘，我都想把握最後一絲的機會。」

新歌《WAKE》是Kira今年音樂計劃的序章，接下來想推出圍繞此概念的專輯，記錄自己於不同時間的覺醒。如失去至親、朋友時帶來的感悟。

《造星III》一路過關斬將再贏亞軍，她終被國際唱片公司收歸旗下。惟簽約兩年又歷經公司人事變動，僅推出零星作品，迴響不大。踏入出道10周年，Kira的星途浮沉，離成功總似一步之遙。但她無放棄過，堅持默默做、密密做。「我成日都覺得自己係得㗎，所以會繼續做。」

負評下成長

Kira自小喜歡唱跳，卻不被看好。同學、老師嫌她唱得難聽、勸她不要再唱，大學期間參加歌唱比賽，也總三甲不入。即使被揀入女團出道，身形、唱跳技巧亦持續被挑剔，至後期單飛出歌，MV下也充斥惡意留言：「唔靚、唱得唔好聽、點都唔會紅，全部都係呢啲。」

當時正值20出頭的懵懂年紀，太在意他人眼光，也好易受人影響。Kira開始質疑自己、覺得迷惘，只好默默承受。「可能由細做運動員，抗壓能力較高，我嘗試Fit in（大家的期望）。」

身為收納達人的Kira，家中有個「回憶區」安放別具意義的物品，如女團時期的飾物、粉絲寫的信等。

25歲參加《造星III》，她終於憑出眾的跳唱實力讓大眾記住「陳葦璇」這個名字。繼而獲賞識簽約環球唱片宣告「璇風啟航」，當大家期待Kira成為新一代唱跳Icon，原來她仍然陷於迷惘之中。「身邊好多人給我意見，覺得我未找到個人風格。這是纏繞我10年的問題，10年來我不斷轉style。」

可愛女團、型格短髮都試過，卻依然被嫌無個人特色。「以前女團要瘦、要4個一樣，要合乎標準；後期公司不但於造型上有限制，也說該出甚麼歌，不該說甚麼話，有好多限制。這令我也懷疑自己，我係咪成日做錯嘢？好似搵極都搵唔到自己style，究竟我嘅style係乜嘢？」

信命不認命

迷惘但不停步，源於始終如一的熱愛。Kira形容：「表演好爽，好有活着的感覺。」回想當日到台灣踢館，一個女生每周港台兩邊飛，在台上跳唱《精舞門》跳到眼濕濕，因感受到台下觀眾滿滿的支持。

做跳唱歌手的原則，是每次表演都要真唱。Kira跟同一歌唱老師學足15年，閒時亦會上舞蹈課精進才藝：「現場表演講求互動，聲音是一種頻率，單單一個現場呼喊，那份近距離的感染力已經好不同。」

而每每在錄音室錄歌，她都會感受到那份喜歡唱歌的純粹：「有段時間我沒有出新歌，有時做主持、教跳舞、拍跳舞片，做好多不同的工作，最終都是想支撑我的唱歌事業。」她稱各行各業都有難處，只是演藝工作者的難關會展露於人前，但不代表比其他人更辛苦，所以不會比較，也不曾輕言放棄。

前年開始積極經營自家YouTube頻道教執屋兼幫人執屋，Kira以收納達人的形象吸納不少新粉絲。期間亦有推出新歌，她更肩負起宣傳策劃的重任，主動邀請網媒或KOL洽淡合作，也自己一手一腳拍片剪片、構思題材。

沒坐等機會，她主動出擊創造機會，活躍的網絡形象使她愈來愈「入屋」，素人家居改造系列影片更高達30萬觀看。「原來除了音樂，我也可創作一些屬於自己的創意作品。有人照顧當然想人照顧，但別人安排與否，則是機遇。我信風水也信命，可能我的性格適合自己處理多啲嘢呢？」

Kira在YouTube頻道的素人家居改造系列影片十分受歡迎。

勇敢愛自己

一路上積極物色機會、自我磨煉，去年與前唱片公司完約，她便決意成為獨立歌手。籌備數月，終於推出全英文新歌《WAKE》。以性感強勢兼具女人味的形象霸氣回歸，她更親自出馬執導及剪接MV，換上5個截然不同的造型，代表不同狀態的自己，自然、狂野、叛逆都有。「這10年時間讓我覺醒，知道自己最擅長、最能表現的是甚麼，想做些自己想做、自己滿意的作品。」

跳出以往被周遭意見左右的困局，今次以自己的直覺和喜好為先。《WAKE》的Kira回到原點，以從小至大最舒服的一頭長直髮示人。

今年出道 10 周年，Kira最想開個人音樂會。未有目標場地，她笑言不想被想像限制任何可能性。

她欲以《WAKE》向大眾展示陳葦璇的10年蛻變，還有心底最真實的一面。「最大的學習是欣賞自己，勇敢展現自己。這並非炫耀，而是相信自己做得到，好想讓大家感受到我現在這種自然的狀態和能量，讓大家都活得更自在。」外形、身形、決斷力、後製能力，Kira現在懂得為自己自豪。

圓滿的起點

回看10年跌撞，縱曾迷失與徬徨，Kira稱每個階段都是成就自己的養分：「我與普通人一樣，慢慢學、慢慢練。慢慢尋找與打磨，剛好就成為了現在的自己。」

成為獨立歌手，要一腳踢處理幕前幕後的工作，有時也覺壓力大及分身不暇，但也樂在其中。「我成日覺得自己都幸運，都仲未死，點都有條路可以行出去。人常說呢行鬥命長嘛，眨下眼都10年，我都仲OK，仍在變好中。啲人成日話點解我堅持咁耐，做做吓眨下眼又一年。難得找到喜歡的事，我始終相信可慢慢做，盡力試，暫時未覺得真係唔得。」

她笑言10周年是重新出發的起點，未來欲向汪明荃、薛家燕等大前輩睇齊，既要活到老學到老，更要享受自己熱愛的事業到老：「只要我還有能力、有熱誠，還有事情想做，就繼續做，別為自己設限。」

場地：@amorfati.partyroom、@Catsplacehk

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陳葦璇 ViuTV 全民造星 演員 歌手 組合

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