喪女之痛｜雙胞胎女兒未滿月相隔11日相繼離世　網紅爸爸悲痛：要再回來找我們

【早產／雙胞胎／失胎／喪女】居日台灣YouTuber阿倫上月才剛公佈榮升做爸爸的喜訊，沒想到雙胞胎女兒一個月內相繼離世。他分享與太太從備孕到迎接兩個小生命的來臨期間的心路歷程，抒發喪女之痛。

最新影片：

喪女之痛｜誕雙胞胎女兒 29周早產相繼離世

居日15年的台灣YouTuber阿倫，不時在個人YouTube頻道分享日本生活，頻道累積超過56萬粉絲。他日前（13日）在Instagram發文，上載2張胎兒超聲波的黑白照片，公佈喪女消息。阿倫去年12月11日發文宣布正式榮升做爸爸，與太太小米屢經波折終在懷孕29周早產，誕下雙胞胎女兒。沒想到剛出世3周的小女兒，因為肺功能不全等原因於今年元旦（1月1日）離世。阿倫憶述，當時忍痛簽下「放棄急救同意書」，心情複雜，雙手顫抖：

……旁邊要寫上「父」這個字，我的心也彷彿被狠狠撕裂。那一瞬間，無法言語的痛、無法抑制的眼淚，全面襲捲了我。

▲ YouTuber阿倫的雙胞胎女兒一個月內相繼離世。（IG圖片）

喪女之痛｜難忘小女兒離世時臉上留心形寄愛意

當小女兒離世時，臉頰上留下了愛心形狀，阿倫難忘當時場景，形容「彷彿是妹妹用盡最後的力氣，想對我們說聲『我愛你』」，讓他感到格外不捨。而相隔11天後，大女兒也在上周日（12日）成為了小天使。

阿倫收到醫院通知大女兒命危的消息時正在日本工作，他指大女兒一直撐到爸爸從日本出差回台才離開：

早上讓我看到她元氣的樣子，下午才放心地離開。

喪女之痛｜大女兒剛滿月便離世

一切彷彿冥冥中有主宰，小女兒的骨灰原定在13日帶著北上安置，而大女兒就在前一天才離世，他形容2個女兒在媽媽的肚子裡「總是黏在一塊兒」，感覺兩姐妹感情非常好，「姐姐也是想要跟妹妹在一起吧」。

阿倫在帖文未感慨總結，指女兒們可能遺傳媽媽忘東忘西的基因，這次要先回去「把東西拿好」，再回來找父母：

等妳們收拾好行李，記得快回到爸爸媽媽身邊。要記得我們的味道跟聲音，我們永遠都會在這裡，等妳們回來。

喪女之痛｜懷孕期間一波三折 曾穿羊水險失胎兒

阿倫在去年12月個公佈喜訊時曾透露太太懷孕的過程相當不容易，太太小米在去年6月做試管植入手術後成功懷孕。直到去年10月，太太在生產前2個月突然穿羊水，遂緊急回台安胎。留台期間，太太都無法下床，幾經艱辛終在第26+3週的12月11日順利誕下早產雙胞胎。當時他指早產女兒還小，待女兒長得白胖可愛時再分享。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

孕婦早產｜早產7大成因

據本港醫管局資料顯示，嬰兒於母體內少於37周出生便稱為早產嬰；如出生時體重少於1,500克則稱為「極低體重」。早產嬰兒體重較輕且身體各器官尚未完全成熟，有機會導致各種發展障礙。早產嬰的清醒時間一般較短，對感覺信息的接收或過度敏感，容易引起哭號。另一方面，早產嬰的肌肉張力及心肺耐力普遍不足，容易引起吸吮、吞嚥及呼吸協調困難。

對於早產的成因，早前，本港婦產科專科醫生靳嘉仁接受本報訪問，指出早產主要有以下7大成因：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

靳嘉仁醫生指，一般懷孕28至40周為第三孕期，如孕婦在這期間出現規律性腹痛多於2小時，即使沒有見紅及出現穿水情況，亦應馬上求醫，因醫生可提供藥物幫助。如想避免早產，靳醫生建議孕婦要進行產前檢查，檢查陰道、尿道及盆腔是否有發炎；如懷有多胞胎的媽媽則可能要考慮減胎，以避免早產。

靳醫生又指如媽媽有高血壓或糖尿病，可先以藥物控制，減輕影響。他最後建議曾進行子宮頸手術的女士，可先休息將身體養好，再考慮懷孕；如有子宮纖維瘤的女士，也應先處理才考慮懷孕，避免早產。

相關文章：

【撲朔迷離】沖涼不慎滑倒跌出7個月大早產嬰 20歲女生：不知自己懷孕

【沉淪毒海】29歲準媽媽戒不掉毒癮 雙胞胎早產出生2天肺出血亡

早產新娘31年前跨過鬼門關 邀救命醫生證婚：見證人生新階段

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5