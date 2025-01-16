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排便注意｜大便勿超過10分鐘　醫生曝5大恐怖下場：「齋坐唔用力」恐讓痔瘡惡化

都市病

發布時間： 38 分鐘前

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不少人習慣上廁所時玩電話，有醫生就提醒大便不應該超過1個時間。

【大便/坐廁所/痔瘡/肛裂/疝氣】不少都市人都習慣在上廁所時玩電話放鬆，但要小心切勿坐得太久。有醫生就提醒，上廁所大便不應該超過一個時間，否則可能會引發5大健康風險，即使只是「齋坐」不用力亦不能倖免。

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台灣大腸直腸科醫生吳蒨在節目《醫師好辣》上分享，表示自己經常在門診叮囑患者上廁所不要超過10分鐘。她指出，現代人之所以習慣長時間「坐廁所」，背後原因十分多元；例如家長在有了小孩後將廁所視為唯一淨土、排便頻率及時間直線上升，不過亦有部分患者是真的在排便方面出現問題，又或是糞便較乾、硬，需要很用力才能排出，所引發的後果各有所不同。

吳蒨在節目中列出以下5種大便時間過長有可能出現的風險，供大家參考。

  • 痔瘡症狀惡化
  • 疝氣
  • 肛裂
  • 肛門膿瘍
  • 肛門瘻管

吳蒨進一步提及，其實光是在馬桶上「齋坐」、甚麼也不做，已經有機會導致痔瘡惡化。對此她解釋，因為馬桶是中空的，重力會使血液往低處流，如果本來就患有痔瘡，血液便會在患處繼續淤積，從而導致情況惡化。而當人的腹部長時間處於很用力的情況下，便會使腹壓增加，令腹部器官往低壓處移動，有可能因此引起疝氣。

除此之外，其他情況如糞便過硬、需要用力擠，則有機會引起肛裂。吳蒨指，如果在奮力擠出糞便時突然感到肛門一陣劇痛，很有可能便是形成了肛裂，此時皮膚黏膜上會產生一個破口，又有機會進一步引發肛門膿瘍或肛門瘻管。而一旦出現膿瘍，就需要合併服用抗生素，甚至要進行手術切開引流。

那麼市民該如何避免這些問題發生？吳蒨就表示其實方法十分簡單，只要在進廁所時甚麼也不帶，沒有了手機、書籍等物件分散注意力，基本上就不太可能在廁所內逗留太久。

更多相關報道：痔瘡煩惱︱40歲女每天上廁所30分鐘突脫肛　醫生建議：排便勿超過這時間【附4招助排便順暢】

同場加映｜3大原因容易誘發痔瘡

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑曾在其Facebook專頁指出，無論青少年或兒童，其實都有患上痔瘡的風險；當中有3大原因容易誘發痔瘡：

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台灣營養師李婉萍之前亦曾於其Facebook專頁提醒便秘人士，飲食上應該盡量在主食和配菜多含膳食纖維、減少精緻澱粉、增加蔬果攝取，日常也要多喝水及多運動，搭配運動能夠促進腸道健康。她提醒大家要緊記以下4大原則：

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