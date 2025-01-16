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強制離境｜美延長港人延遲強制離境計劃　外交部促美方停止插手香港事務

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 11 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

美國總統拜。（法新社）

【美國總統 / 拜登 / 延期強制離境】美國總統拜登下令，把保護在美香港居民免於強制離境的「延期強制離境」（DED）計劃延長兩年。在北京，外交部要求美方停止抹黑中央政府治港政策和插手香港事務。

拜登指示美國政府相關部門，對部分在美國的香港居民的延期強制離境期限，再延長兩年計劃，計劃原定今年2月5日屆滿。相關政策的備忘錄指出，美國支持香港居民的人權和基本自由，總統因此延長目前在美的某些香港居民延期遣返待遇，並擴大合資格者範圍。

這是拜登第二次延長這項計畫，上一次是在2022年。

在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，任何抹黑香港的圖謀都不會得逞，亦不會動搖國際社會對香港的信心。他強調，美方應切實尊重中國的主權和香港的法治，恪守國際法原則及國際關係基本準則，停止抹黑中央政府治港政策及一國兩制成功實踐，停止插手香港事務。

郭嘉昆又說，香港回歸以來，「一國兩制」在港實踐取得舉世公認的成功，香港的安全、民主、民眾自由權利，目前均得到更加有效的保障，發展前景更加光明。

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