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富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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百億富商馬清鏗情婦五索共育有5名子女，產量驚人！

【馬清鏗／馬清鏗情婦／婚外情】66歲大生銀行主席馬清鏗近日被爆出與34歲網紅「五索」發展婚外情9年，原本與前夫育有一名子女的五索，與馬清鏗拍拖後再5年抱4，年紀輕輕已是5孩之母，非常好生養！她亦樂於高調炫富，現時居於山頂獨立屋的她，曾一次過將多個Hermès孭上身晒冷！

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馬清鏗情婦五索｜幼年住街市唐樓與蟑螂為伍　立志做有錢人

「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的馬清鏗拍拖9年，在社交平台以「富商A」來稱呼馬清鏗，一直保密對方真正身份，又自稱「富婆」，與林作裕美拍住上拍片，連藝名五索也是林作為她改的，意思是生了5個小朋友仍「索爆」。

據五索的閨蜜爆料，她自小住在大埔街市樓上唐樓，與蟑螂老鼠為伍，因此自小便立志做有錢人，當她18歲認識身家過億的前夫，就跟對方結婚生育，豈料BB出世後，前夫家不肯「放水」，五索即帶BB離開前夫家。該閨蜜又指，五索離婚後經常出席富豪飯局，很快便捕獲目標「富商A」，成功於短短9年間身家暴增，現時更持有山頂獨立屋。

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馬清鏗情婦五索｜年紀輕輕已是5孩之母

據知除了第1個小孩為前夫所出，其餘4名孩子的爸爸都是現任男友馬清鏗。而五索亦曾在社交平台公開自己的懷孕期，在2014年首度懷孕，之後孕期分別是2018、2019、2021、2023年，即與馬清鏗拍拖後5年抱4，相當有效率。

馬清鏗情婦五索｜子女將山頂豪宅當遊樂場

現居山頂獨立屋的五索，曾分享小朋友在獨立屋的其中一個偏廳跑來跑去的影片，這裡樓底超高，空間感極大，裝潢簡潔舒適，沒有過多的傢俬擺設，地下鋪上深木色地板，並設有防跌軟墊和灰白色地毯，而室內樓梯則以白色為主色，當時五索跟4名子女似在玩拔河的遊戲，當屋企遊樂場一樣。

馬清鏗情婦五索｜孭20個名牌袋上身炫富

五索如今生活富貴，除出入有司機接送外，簡單煮一個公仔麵都有3個工人姐姐幫手執手尾，又每個星期跟富商A出海，而且名牌手袋數之不盡，有次她在餐桌上放一個價值約$36萬的Mini Kelly 2金扣黑色霧面鱷魚皮袋，並說：「好多靚女喺IG食好西時，除咗擺優雅食姿外，仲鍾意將心愛包包放前面曬命。但炫富要有技巧，你覺得曬一個包包證明到啲乜嘢呢，一係唔好曬，一曬去盡啲。」然後鏡頭就由餐桌轉到衣帽間，這時她已將多個Hermès名袋孭上身，更笑稱：「成個富貴樣出晒嚟啦，哈哈哈。」

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馬清鏗情婦五索｜宣布暫時消失於社交平台

五索又曾拍片分享富商A陪小朋友講故事做閱讀報告的趣事，她笑富商A不僅讀得慢，連「靦腆」、「閱讀」等字都讀不出，片中還聽見「富商A」溫柔教導女兒，還跟女兒講故事講足半小時，非常有耐性，足見他們關係不俗。

不過「富商A」身份曝光是馬清鏗後，五索雖曾高調宣示主權，稱不介意做情婦，皆因「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要」，但之後又拍片稱馬清鏗元配對此不知情，因不想影響別人，所以將會暫時消失於社交平台。

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