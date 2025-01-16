台灣旅遊｜高雄冬日遊樂園1.25開催 免費送Chiikawa小燈籠

Chiikawa粉絲注意，Chiikawa即將登陸高雄！今年高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將以Chiikawa為主題，免費派超可愛Chiikawa發光小燈籠！

今年的高雄燈會將於1月25日至2月16日，於愛河灣及16至18號碼頭舉行。屆時除了有Chiikawa打卡位，亦會設美食市集、親子活動、遊樂場及表演節目等等。而旁邊的高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心亦會舉行燈光騷，與大家一同迎新年！

▲ （高雄旅遊網）

活動將至，現時高雄市內已開始出現Chiikawa的蹤影。巴士站、路燈旗通通換上Chiikawa，打卡一流。高雄市政府亦預告，將陸續有更多Chiikawa出沒在市內不同地方，大家可密切留意消息，捕捉Chiikawa的身影！

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除了與Chiikawa打卡拍照，大家更可免費獲得超可愛Chiikawa發光小燈籠！高雄市小學、幼稚園及特殊學校學童每人均可獲得一盞，一般市民若想領取，可於2月8至9日到高雄港16至18號碼頭樂園排隊領取，每人限取兩盞，數量有限、送完即止。若這段時間剛好到高雄旅遊，別錯過這個特別活動！

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高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」

日期：1月25日至2月16日

地點：高雄愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）

活動官網：請按此

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