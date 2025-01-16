親子好去處︱知專設計學院推兩大年度展覽中西合壁　42分鐘VR沉浸式探索虛擬體驗

▲ HKDI Gallery將會隆重推出兩大年度展覽 —「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」及「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」。

作為區內卓越的設計院校，香港知專設計學院（HKDI）致力為香港創意工業培育優秀的設計人才，同時通過充滿活力的展覽空間HKDI Gallery，與海內外不同單位合作舉辦展覽與活動，展示本地、內地以至國際設計的多樣性，以促進創意交流。本月，HKDI Gallery將會隆重推出兩大年度展覽 —「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」及「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」，讓公眾同時體驗初期的西方印象派藝術，以及中國當代設計的魅力。

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由HKDI主辦，並由Excurio、GEDEON Experiences以及法國奧賽博物館聯合製作的「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場虛擬實境藝術之旅」，旨在慶祝印象派誕生150周年。透過3D再現（3D reconstruction）和虛擬實境（VR）技術，以42分鐘頭戴VR的沉浸式探索虛擬體驗，帶領訪客探索印象派此開創性藝術運動的起源與影響。體驗同時提供廣東話、普通話及英語配音版本。

「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」則由HKDI與廣東美術館合辦，基於2024年的廣州設計三年展重新策展，呈現廿二個重要當代中國設計作品，以各種「溫度」反映富有情感和人文關懷的創造力，並同時展示中國當代設計在推動當下文化和經濟的可持續發展中所擔任的重要角色。

巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

HKDI及香港專業教育學院（李惠利）院長王麗蓮博士表示：「我們很高興呈獻『巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅』，這不僅是一場展覽，更體現了HKDI對於未來VR教育的願景。我們認為VR不單是一種沉浸式體驗，更是具價值的教育資源，讓學生以至大眾通過VR掌握複雜的概念，促進知識分享與交流。今次的VR展覽能讓訪客深入地理解和體驗印象派的文化和歷史背景，拓闊視野。這種創新的畫作欣賞方式，讓學生得以探索藝術家的思維和創作歷程，創造出一個豐富的沉浸式學習體驗，深化他們對藝術表達（artistic expression）的理解。同時，VR亦是實驗與創新的平台，引領設計、科技、藝術與學術之間的跨領域融合。我們希望透過今次展覽，展示VR的價值和尚未被開發的應用潛力。」

透過VR技術，「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」將為訪客提供比傳統的圖片、電影或紀錄片更具自主性、歷時長達42分鐘的文化體驗，引領訪客深入藝術史的重要時刻，有如身臨其境般感受印象派藝術家的創作精粹。訪客戴上VR頭戴裝置後，即可在佔地約1000平方米的體驗空間內，沉浸於1874年4月15日攝影師納達爾（Nadar）於其巴黎工作室舉行的首個印象派展覽開幕之夜，並可「穿越」到不同的印象派發展歷程重要時地，以360度的視角隨意探索周遭環境，例如「到訪」巴齊耶（Jean Frédéric Bazille）的工作室 — 藝術家們當年經常聚會的地方，也是首個印象派展覽的構思來源地，讓訪客全感官體驗19世紀法國的藝術文化；同時，訪客還有機會近距離欣賞莫奈（Oscar-Claude Monet）在勒阿弗爾（Le Havre）繪畫其名作《印象・日出》（Impression, Sunrise），感受偉大藝術家的才華、彼此之間的情誼，以及想徹底改變藝術界的決心與勇氣。

有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展

至於對中國當代設計情有獨鍾的人士，千萬不要錯過HKDI與廣東美術館合辦的「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」。王麗蓮博士表示：「『有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展』展出了一些重量級當代中國設計師的精選作品，邀請公眾體驗設計的魅力，探索其對我們日常生活的影響，反映『有溫度』的設計不僅滿足人類的功能需要，更體現出人的情感與設計師的人文關懷。」

「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」展品涵蓋實景照、模型、插畫、絲網印刷品、錄像、海報、家具及藝術裝置等，出自17位內地及香港的設計師或設計團隊之手，其中一位是首位登上巴黎時裝周的中國頂尖設計師馬可。馬可將會帶來她利用工業廢棄回收的紡織品、手織棉麻面料、塑膠、金屬等綜合物質創造的「無用之土地」。這個蜚聲國際的時尚藝術品系列於2007年巴黎時裝周發布，當中「無用之土地 — 大地之母」已被英國維多利亞與亞伯特博物館（V&A）永久收藏，今次是「無用之土地」系列作品首次在香港公開展出。

其他參展的設計師與展品包括（只列部分）：

1.韓家英（韓家英設計創辦人，內地）：《字象乾坤》海報海報系列摘選《道德經》、《易經》和《菩提偈》中國三大古老哲學中的精粹，以「點、線、面」重新表現漢字，向漢字傳統及中國哲學致敬。

2.靳埭強（國際著名藝術家及設計師，香港）：《綠與生命》、《綠》、《再思自然》

3.通過創意作品探索自然與人類之間的密切關係，強調人與自然的命運息息相關。

4.孟凡浩（line+建築事務所聯合創始人及主持建築師，內地）：大理洱海生態驛站的實景照、示意圖、模型及影片

5.以最小介入的方式在蒼山洱海和古樸村落的原生環境中，透過南北升高的結構創造觀景平台和遮蔽空間，並使用木模板混凝土和當地毛石，實現低碳、地域性的當代表達。

6.許剛（本土創造、農造、不造品牌創始人兼設計總監，內地）：以綜合物料創作的「第二座礦山 無機生長」裝置

7.利用中國南部沿海地區大量的貝殼灰與佛山鄉村的建築廢棄土壤、建築拆除廢料，農林業生產廢棄物作為纖維加強材料，輔助現代材料科技，進行鄉村「新三合土」材料研發。在地材料、在地工藝、在地建造，成為鄉村建築、公共家具的肌理表現。

8.張哲愷（Studio KAE主理人，內地）：以羊毛混紡布和可降解塑料製作的「布式系列」椅子、以樺木膠合板製作的「樹頁系列」桌椅。

9.「布式系列」顛覆了傳統布藝家具的製作流程，利用低熔點塑膠和重新設計的金屬模具，將布料包裹塑膠後熱壓成型。「樹頁系列」則以閱讀中彎折的書頁為靈感，通過熱彎多層膠合板保留「出血」部分，減少木材浪費，並形成交錯的形式語言。兩個系列共同探討了當代手工藝設計與可持續材料的應用。

10.朱競翔（香港中文大學建築學院副教授及本科課程主管、元遠建築科技（香港／深圳）創始人，香港）：深圳梅麗小學及甘肅會寧厙去村陽光童趣園之設計圖紙、文獻、影片與模型

11.梅麗小學騰挪校舍是利用城市零星土地建成的合院式建築，可容納33班、提供超過1,500個學位。校舍採用輕量鋼結構系統，建設周期僅5個月，並可多次循環利用，有效提升土地利用效率和靈活的城市營運的可能。

12.「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」及「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」將由2025年1月24日（星期五）起同步向公眾開放，兩項展覽的詳情如下：

巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅 展覽日期： 2025年1月24日至5月11日 開放時間： 上午10時至晚上8時，每天設有19個開放時段；逢星期二休館 展覽地點： 將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院（港鐵調景嶺站A2出口） 語言： 廣東話、普通話及英語 入場費用： 港幣80元正（不能取消或退款） 參加者必須年滿八歲，高至少四呎六吋 訂票： Klook

有溫度的存在:廣州設計三年展 — 香港特展 展覽日期： 2025年1月24日至4月13日 開放時間： 上午10時至晚上8時；逢星期二休館 展覽地點： 將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院（港鐵調景嶺站A2出口） 入場費用： 免費

其他展覽詳情，請瀏覽HKDI Gallery官方網站 。

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