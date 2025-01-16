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飲食情報｜傳統「火桶」炭烤文化首現尖沙咀　重現60年代傳統韓式燒烤風味

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 10 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

韓式燒烤一直深受港人歡迎，新世界韓國食品於尖沙咀「韓國街」開設首家韓式炭烤餐廳——火桶，帶來嶄新韓燒體驗！

餐廳特別於韓國空運韓式傳統火桶燒烤滾筒機，加上韓國廚師的技藝，重現韓國60年代的地道大邱炭烤風味燒肉火桶燒肉風味，為大家帶來一系列燒肉美食，當中包括必食招牌菜大邱炭烤豬肉！ 

大邱炭烤豬肉

火桶的食材由韓國當地工場醃製及炭烤處理，並一改顧客對韓燒的概念，不單止不會令到衣物染上因燒烤時所產生的油煙味，較像居酒屋的風格，客人在店內可以和親朋戚友促膝詳談，安坐位置靜候美食到來，不用自己全神貫注燒肉，品嘗地道韓國美食同時享受與親友聚會的時刻。

韓式牛排骨湯

多款地道韓國菜式任君選擇

招牌菜大邱炭烤豬肉（$68），以獨有火桶燒烤滾筒機烹調，肉邊微脆，每塊豬肉充滿香濃肉汁同時，因獨特炭烤風味而不會感到油膩，提供原味及辣味選擇，以超優惠價錢即可享用兩款韓式小菜，並配有白飯及例湯；加$20更可將白飯升級為冷麵、拌冷麵、烏冬或泡菜烏冬！

韓式炭烤豬小排

其他菜式如韓式炭烤豬小排和韓式秘汁LA牛小排，每啖肉汁滿滿而不油膩，同樣令人回味無窮。

火桶烤肉地址：尖沙咀金巴利街3A-3B地舖

 

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