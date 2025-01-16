窮人特徵｜3個特徵自測是否「貧窮體質」　理財專家揭這習慣令人愈來愈窮

▲ 3個特徵自測是否「貧窮體質」。

不少人都期望新一年可以順順利利，財運亨通，有日本理財專家認為房間狀況會影響個人運氣，又分享貧窮體質人士的3大居家習慣，想改變財運的大家，不如趁新年改掉習慣！

根據日本一間財務管理公司網站，理財專家飯田道子指指，房間是人們每日待最長時間的空間，房間的狀態會影響財運，只是看房間的狀態就能判斷是「貧窮體質」還是「富有體質」。以下是「貧窮體質」3大特徵：

窮人特徵｜1.房間收納

飯田指貧窮體質人士最大的其通點是房間塞滿東西，沒有妥善進行收納。她指，富人即使推有大量物品，也會做好收納，將房間整理好，而貧窮體質的房間亂七八糟，更會將物品放在紙袋裡，塞在角落，當房間因堆滿東西而變狹窄後，他們便會考慮搬到更大的房間，這種為了物品而支付更高的房租或貸款，只會讓自己生活在貧困中。

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窮人特徵｜2.使用舊電器

珍惜物品是好事，但家電卻是另一回事。電子產品推出的速度非常快，新產品的性能往往會較為省電和環保，雖然換購家電的開銷大，但長遠來說，可以節省不少的水電費。

飯田認為電器使用超過10年，而市面上流行的產品性能更好時，可以考慮更換，特別是雪櫃和洗衣機，使用功能齊全的新產品，可以節省做家務的時間，將節省出來的時間用在自己身上。她指錢可以存起來，但時間無法存起來，不懂得善用物品，可能會陷入「隱性貧窮」。

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窮人特徵｜3.房間內累積負能量

有些人喜歡在日記或筆記本上寫下憤怒或不滿的事，以及對他人的批評。這些行為會向自己灌輸負面情緒，最糟糕的是人們會保存和重複閱讀負面情緒，這會對工作、愛情和財運產生負面影響。

飯田建議寫日記時，將負面的事情寫下後，必須在最後加上正面的試句，以正面情緒結束每一天，這麼做就能讓人變得積極向上，有助於吸引好運。

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