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李司棋遇騙徒︱騙徒出招想呃司棋姐錢　大契上身智退電騙：我睇人睇咗幾十年喇！

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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司棋姐一眼睇穿騙徒想呃錢。

【李司棋 / 司棋姐 / 大契】現年74歲的李司棋在2016年底發現自己左耳神經退化四成，導致左耳失去聽覺，於是司棋姐在2017年參演TVB劇《溏心風暴3》之後半息影，只在2019年於新加坡卜劇《老友萬歲》客串演出。

雖然如此，司棋姐沒有完全消失於公眾面前，她成功轉型當上KOL，不時在IG分享生活點滴，內容幽默可愛，更汲納一班年青粉絲。

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司棋姐現時享受半退休的寫意生活。

李司棋遇騙徒︱司棋姐睇穿騙局

不過在昨日（1月15日），司棋姐在個人社交平台以限時動態方式自揭遇網騙。

從她顯示的WhatsApp聊天記錄截圖所見，有騙徒透過WhatsApp向司棋姐發訊息，訛稱自己不小心過錯數把2000元傳入司棋姐帳戶，並附上一張所謂的過數截圖稱：「真係過了，可吾（唔）可以過反（返）比（俾）我先，屋企人要比手術費。佢糖尿上眼，吾即刻做手術，即刻會盲！」

幸好司棋姐十分醒目，一眼睇穿是騙局，多次表示沒收到過2000元，更幽默地回答對方稱：「即係有呢$2000就唔使盲？名副其實見錢開眼喎！糖尿好長手尾，真係會上眼，叫你位親戚戒口啦」

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李司棋遇騙徒︱《溏心風暴》大契上身

可是騙徒仍未「知衰」，表示這筆錢是用來醫自己媽媽，似乎想利用司棋姐的同情入局。

但司棋姐豈會輕易中計，再幽默地稱：「係喎，你母親知唔知你做啲咁嘅嘢？我意思係過錯數！不過做個手術先$2000都幾抵，佢都可以唔戒口，有咩事咪做多次手術囉！」

騙徒還死纏，再問「轉數了沒」，此時司棋姐《溏心風暴》大契上身，錄音傳訊給騙徒：「我睇人睇咗幾十年喇！邊個係人邊個係鬼我睇得出！想呃我？我呃大㗎！」司棋姐更在IG限時動態中再強調「想呃我？#我呃大架（㗎）」十分醒目。

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