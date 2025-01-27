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港鐵露營友｜港鐵車廂「安營紮寨」背囊隨意擺放　露營友坐地狂自拍被批無公德心

社會

撰文： 王月明

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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港鐵車廂安營紮寨背囊隨意擺放，露營友坐地狂自拍被批無公德心。

港鐵車廂內貼有標識「乘客不得坐在地上」，以免造成踩踏，對自己及他人的乘車安全構成威脅。

今日（16日）上午近8時，有2名乘客先後於Threads上傳圖片，指在港鐵車廂內遇見一眾露營友席地而坐愉快自拍，疑阻塞一側車門，數個大型背囊隨意放置在地，惟當時正值返工高峰期，客流量大，車廂內略顯擁擠。

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港鐵露營友｜坐地自拍懶理他人

據圖片顯示，此時港鐵車廂內乘客不少，座位已全部坐滿，亦有不少人站立，而露營友一行至少6人，其中3人坐在車門處的地上，阻擋一扇車門。

而且，幾人有說有笑，不時還拿出手機自拍合影，相信若到站時該側車門打開，月台乘客因無處落腳而難以登車，或有機會造成踩踏。

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港鐵露營友｜大型背囊隨意擺放

除同行2男子手執背囊外，其餘至少還有4個大型背囊被隨意放置在地面，佔用大片車廂面積，其他乘客只得繞開，圍站在一旁。據幾人背囊側邊附有戶外露營墊，料幾人打算去野餐或露營。

港鐵露營友｜網民批：無公德心

該帖發布後引發熱議，網民紛紛批評幾人無公德心，並建議樓主如再遇到同類事件應及時向港鐵職員反映，「過分了」、「自己屋企？俾啲公德心啦」、「下一個站踩住過去另一個車廂」、「建議當事人即刻去報警，港鐵車廂入邊係唔可以坐地下」；更有人揶揄稱幾人此舉是在港鐵車廂內「安營紮寨」、「差在未透埋爐煮滿漢全席」。

於港鐵車廂內席地而坐或可罰款最高2,000元。（取自連燈）

港鐵露營友｜坐地或被罰$2,000

現時《香港鐵路附例》雖無明文禁止乘客在車廂內坐在地上，惟早前已有乘客在港鐵車廂內見到相關標識，「不得坐在地上」，違反者最高可罰款2,000元。

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