慎防詐騙｜詐騙查詢飆升逾四成　私隱專員傳授防騙自保6招

▲ 年近歲晚，私隱專員鍾麗玲呼籲市民及機構慎防騙徒，並提出六招自保。（私隱專員公署提供）

香港個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）去年接獲共1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較2023年的793宗增加46%。

公署表示，留意到社會上出現形形色色的騙案，騙徒透過各種手法騙取金錢及個人資料。年近歲晚，私隱專員鍾麗玲呼籲市民及機構慎防騙徒，特別是虛假招聘廣告及透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並提出六招自保，自建立人力防火牆，以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱。

首先要提高警覺，提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供相關資料。切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃描可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站。

第二，核實來電者身分，即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，若懷疑來電者的身分，應先以其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽。

第三，留意帳戶及簽帳紀錄，即要不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳。

第四，保護密碼，例如不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能，亦切勿向任何人透露帳戶密碼。

第五則要精明使用社交媒體及即時通訊軟件，應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及私隱設定。

最後，公署亦呼籲市民要留意私隱專員公署、執法部門或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，尤其是長者及青少年，以加強防騙意識。

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