  • 18°C
香港時間：2025116日 (四) 14:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慎防詐騙｜詐騙查詢飆升逾四成　私隱專員傳授防騙自保6招

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

年近歲晚，私隱專員鍾麗玲呼籲市民及機構慎防騙徒，並提出六招自保。（私隱專員公署提供）

香港個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）去年接獲共1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較2023年的793宗增加46%。

公署表示，留意到社會上出現形形色色的騙案，騙徒透過各種手法騙取金錢及個人資料。年近歲晚，私隱專員鍾麗玲呼籲市民及機構慎防騙徒，特別是虛假招聘廣告及透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並提出六招自保，自建立人力防火牆，以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱。

首先要提高警覺，提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供相關資料。切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃描可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站。

第二，核實來電者身分，即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，若懷疑來電者的身分，應先以其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽。

第三，留意帳戶及簽帳紀錄，即要不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳。

第四，保護密碼，例如不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能，亦切勿向任何人透露帳戶密碼。

第五則要精明使用社交媒體及即時通訊軟件，應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及私隱設定。

最後，公署亦呼籲市民要留意私隱專員公署、執法部門或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，尤其是長者及青少年，以加強防騙意識。

最新影片推介：

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

相關文章

提防騙子｜私隱專員公署舉辦聖誕聚會　加強長者防騙意識
13:41 2024/12/23
提防騙子｜私隱專員公署舉辦聖誕聚會　加強長者防騙意識
個人私隱｜LinkedIn已暫停使用香港用戶個人資料訓練生成式AI　私隱專員歡迎決定
13:38 2024/10/15
個人私隱｜LinkedIn已暫停使用香港用戶個人資料訓練生成式AI　私隱專員歡迎決定

你可能感興趣

提防騙子｜私隱專員公署舉辦聖誕聚會　加強長者防騙意識
13:41 2024/12/23
提防騙子｜私隱專員公署舉辦聖誕聚會　加強長者防騙意識
個人私隱｜LinkedIn已暫停使用香港用戶個人資料訓練生成式AI　私隱專員歡迎決定
13:38 2024/10/15
個人私隱｜LinkedIn已暫停使用香港用戶個人資料訓練生成式AI　私隱專員歡迎決定
防火牆 網絡保安 偽造 人工智能 香港個人資料私隱專員公署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

單親媽媽｜楊思琦做直播賣唱吸金突然爆喊　獨力照顧子女未為悔：是命運
單親媽媽｜楊思琦做直播賣唱吸金突然爆喊　獨力照顧子女未為悔：是命運
腎衰竭｜57歲王喜驚揭患末期腎衰竭　12月曾入院一度被判終身洗腎近況曝光
腎衰竭｜57歲王喜驚揭患末期腎衰竭　12月曾入院一度被判終身洗腎近況曝光
急症室最長等候時間（01月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月16日 時間12:05）
緬甸電騙園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
緬甸電騙園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客　顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？
唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客　顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？