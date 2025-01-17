胃癌｜傾盡身家求醫盼奇蹟    37歲兩孩媽患胃癌病逝   丈夫悲痛：沒能留住她

【胃癌／癌症／抗癌】一路好走！內地37歲抗癌網紅「多媽」4年前確診胃癌晚期，期間家人用盡方法籌款給妻子治病，可惜病情仍未見好轉，最終於今月初因病情惡化不幸離世，遺下丈夫及2名幼女。丈夫悲傷表示，妻子患癌後全家傾盡家財為她治病，可惜仍未能延續她的生命，之後將會努力工作賺錢還債及照顧孩子，讓妻子可以放心離去。

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綜合內媒及《紅星新聞》報道，河北張家口抗癌網紅「多媽」2021年因胃部不適求醫，不幸確診胃癌晚期，之後便開始對抗癌症的生活。由於醫療費用高昂，丈夫傾盡家中所有儲蓄，而「多媽」亦於抖音開設平台分享經歷，盼可鼓勵有相同經歷病人，同時亦可以補貼些許醫藥費。

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過去4年雖然一直接受治療，惟「多媽」病情未見好轉，身體狀況亦因藥物副作用變得越來越衰弱，期間丈夫在身邊不離放棄、細心照料，亦一直努力籌款尋求有效治療方法，可惜雖已花費過百萬治療費用，但「多媽」病情仍未見好轉，最終於今月4日病情惡化離世，遺下一對就讀幼兒園及小學的女兒。

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癌症殺手｜為幼女堅強 丈夫悲嘆：沒能留住她

「多媽」丈夫悲痛表示，夫妻兩人已用盡一切努力，可惜最終「還是沒能留住她」。面臨巨額債務、尚有一對女兒有待照顧，「多媽」丈夫在辦理完妻子喪事後，將打算盡快找到份工作，為生活及孩子努力：

我不能讓她在天上看到我們過得不好，不能讓她走得不安詳。

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

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資料來源：紅星新聞

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