KK園區｜美容師涉誘兩女到緬甸詐騙園區　申請保釋被拒還柙候訊

▲ 美容師涉誘兩女到緬甸詐騙園區，申請保釋被拒還柙候訊。

【賣豬仔／詐騙營／緬甸】東南亞詐騙營問題再引起社會關注，32歲女美容師涉向2名女子訛稱泰國有高薪就業機會，誘騙她們到詐騙園區。美容師早前被拘捕，案件今（16日）於沙田裁判法院提堂，被告申請保釋被拒，期間須還押。

女被告潘心怡（32歲，美容師）被控兩項串謀詐騙，於去年12月27日，在香港與其他不知名人士串謀，欺騙兩名本地女子離港赴泰國，分別為23歲及21歲，訛稱提供就業機會，將獲得豐厚的報酬。後兩人抵泰國後，被沒收護照及手機，並帶到緬甸園區禁錮。家人隨即接獲要支付2.8萬美元贖金（約21.7萬港元）的勒索電話，兩人在家人支付贖金後於上周六（11日）返抵香港。

警方早前透露，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。

緬甸電騙園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區 女美容師被捕

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