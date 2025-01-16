啟德體育園｜慈善演唱會1.18主場館上演　一文盡睇特別交通安排巴士/港鐵/的士【內附詳情】

▲ 啟德主場館周六首次舉行慈善演唱會，料有1.8萬名觀眾，散場時將提供3條特別巴士路綫。（彭大偉攝）

【啟德體育園 / 演唱會 / 巴士路綫】啟德主場館周六（18日）首次舉行慈善演唱會，滙聚本地人氣歌手，料有1.8萬名觀眾，散場時將提供3條特別巴士路綫。

「FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會周六在啟德主場館上演，演出者包括馮允謙、Dear Jane等，為首個在主場館舉行的非體育活動。舞台將設於場內中間位置，背向西面，觀眾則坐在於東面，2樓及5樓的鄰近小食亭均會營業。

體育專員蔡健斌今日（16日）指，演唱會將於傍晚6時開始，晚上7時45分至8時完結，料有1.8萬名觀眾，當中逾4,000人將首次在地面草坪參與活動。

門票已透過主辦單位、贊助機構及受惠機構分發，不設現場售票。持票人士可於下午4時起入場，按門票指示前往特定區域，場內不設劃位。前往主場館地面可用G閘口；前往2樓及5樓用H閘口；前往廂房就用J閘口。

另大會安排約180張贈券，讓預先登記並持有行動不便證明的輪椅使用者免費參與活動，職員將陪同他們使用最便捷方法入場。

違禁品方面，除了食品、飲料和空樽等，蔡指因應主辦單位要求，專業攝影器材，以及尺寸大於38厘米（長）x 20厘米（闊）x 30厘米（高）的支持牌，同樣禁帶。若觀眾攜帶有關物品到場，需先存放在場外儲物架。

至於交通，體育園當日不提供停車位，蔡呼籲市民乘搭公共交通工具到場，由港鐵啟德站及宋王臺站D出口出發，步程只需11至12分鐘，沿途設紫色指示牌。位於宋皇臺道的特別巴士及的士上落客區，亦將在下午3時至晚上9時開放予的士上落客。

蔡稱留意到上次測試期間，有市民在承啟道或鄰近酒店上落的士，惟有關地點除了有安全問題，前往場館路線亦較迂迴，建議使用特別上落客區。

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特別巴士路綫前往將軍澳、旺角及中環

至於散場時的特別巴士服務，運輸署首席運輸主任（市區）尹柏恩指，將安排3條行走市區的特別巴士路綫，包括經觀塘到將軍澳、經太子到旺角，以及經灣仔到中環，共涉約15輛巴士。港鐵更加密屯馬綫列車班次，由5至6分鐘縮短至3至4分鐘一班車，達每小時雙向12班車。

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩預料，當日人流高峰將集中於開場前1小時及散場期間；又說粉絲若想舉行應援活動，如派發應援物及拍大合照，可前往草地滾球場鄰近的樓梯處。

被問到主場館今次會否打開天幕，蔡健斌說，主辦方盼測試音響並提供最好效果，故選擇合上天幕；並提到體育園零售及餐飲設施，已在上月投入服務，觀眾可考慮在散場後留下用膳或購物。他又透露將在下周六（24日）舉行更大型的壓力測試，涉逾6萬人，盼為體育園3月開幕做好準備。

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記者：梁薾心