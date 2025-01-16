禮品換領｜7-Eleven新春購物優惠第二彈　指定貨品買滿$198即送迪士尼Tea Set

▲ 7-Eleven邀得3位Disney可愛擔當，包括大鼻與鋼牙、唐老鴨和小熊維尼化身做Tea set！

【7-Eleven/7-11/7仔禮品換領/迪士尼】農曆新年快到，7-Eleven帶來超值精選賀年禮品換領優惠！大家於7仔辦年貨時，可以享盡著數過肥年；7-Eleven邀得3位Disney可愛擔當，包括大鼻與鋼牙、唐老鴨和小熊維尼，為大家帶來新春購物優惠第二彈！

▲ 7-11禮品換領｜「迪士尼趣緻 Tea Set 」以活潑可愛的大鼻與鋼牙、身穿水手服十分神氣的唐老鴨，以及溫馴又隨性的小熊維尼為主題。

由2025年1月17日早上7時起，於7-Eleven購買新年禮盒或指定零食產品滿$198，即送全新限量版「迪士尼趣緻 TeaSet」1 套，款式隨你選擇，數量有限，送完即止。

7-Eleven迪士尼Tea Set｜3個款式可供大家自由選擇

今次大鼻與鋼牙、唐老鴨和小熊維尼一齊來到7-Eleven，搖身一變成超實用的「迪士尼趣緻Tea Set」與你齊齊喜迎新春！共有3個款式可供大家自由選擇，每套內有一個陶瓷茶壼連茶隔及兩隻陶瓷茶杯，分別印有活潑又可愛的角色頭像，用色鮮艷而且繪圖精緻，非常適合新年與家人、朋友拜年時使用。忙於辦年貨的朋友，千祈唔好錯過，把握機會趁早到7-Eleven辦年貨，將「迪士尼趣緻 Tea Set」帶回家啦！

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7-Eleven迪士尼Tea Set｜茶壼及茶杯均採用陶瓷製造

「迪士尼趣緻 Tea Set」以活潑可愛的大鼻與鋼牙、身穿水手服十分神氣的唐老鴨，以及溫馴又隨性的小熊維尼為主題，採用鮮艷亮麗的顏色，4位主角的圖像，襯托著精緻的繪圖，增加淘氣感覺。於今個新年期間，招待家人或朋友時使用，更添節日氣氛！

茶壼及茶杯均採用陶瓷製造，耐受溫度為-10°C至100°C，茶壼內配有不鏽鋼茶隔，適合沖泡熱茶時使用。茶壺容量約250毫升，兩隻茶杯容量約100毫升，產品通過美國FDA要求，大人及朋友都可以安心使用。新年時，一家人必吃賀年糕點，最好喝茶解膩消滯，用「迪士尼趣緻 Tea Set 」泡一壺好茶就最好不過。

最新影片推介:

7-Eleven迪士尼Tea Set｜1. 大鼻與鋼牙

活潑可愛的花鼠孖寶——大鼻與鋼牙萌爆登場！靈感源自大鼻與鋼牙最愛的食物橡果，陶瓷茶壼印有大鼻與鋼牙共舞的圖案，配上橡果、秋葉、小蘑菇等圖案，加上橡果色的陶瓷茶壼蓋，更添可愛感。兩隻陶瓷茶杯則印上大鼻與鋼牙的大頭圖案，加上橡果、小蘑菇等圖案，令整體設計更完美！

7-Eleven迪士尼Tea Set｜2. 唐老鴨

這款套裝以淺藍色為主調，陶瓷茶壼蓋用上淺藍色，陶瓷茶壼則印有穿著水手服十分神氣的唐老鴨，配襯碎花圖案，營造小清新的感覺。兩隻陶瓷茶杯同樣以唐老鴨頭像，配上碎花圖案，盡顯簡約感。

7-Eleven迪士尼Tea Set｜3. 小熊維尼

小熊維尼連同好朋友跳跳虎、小豬的款式以綠悠悠的草原為設計靈感，陶瓷茶壼印有小熊維尼、跳跳虎和小豬在草原一同放風箏的情景，加上蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂等圖案，配上柔綠色的陶瓷茶壼蓋，帶出寫意悠閒的感覺。兩隻陶瓷茶杯同樣印上小熊維尼在草原遊玩的情景，簡約又不失活潑感。

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產品尺寸及保溫:

陶瓷茶壼尺寸：約 15(L) x 10 (W) x 10.5 (H) cm

陶瓷茶壼容量：約 250ml

陶瓷茶杯尺寸：約 6.2 (Dia.) x 6 (H) cm

陶瓷茶杯容量：約 100ml

不鏽鋼茶隔尺寸：約 6.8 (Dia.) x 5 (H) cm

陶瓷茶壼及茶杯可承受溫度攝氏-10 度至攝氏 100 度

迪士尼趣緻Tea Set換領詳情:

由2025年1月17日早上7時起，顧客於7-Eleven 分店購買新年禮盒或指定零食滿$198，即送「迪士尼趣緻 Tea Set」1套，款式可供選擇，但需視乎分店現貨數量而定。數量有限，送完即止。

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