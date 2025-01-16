藝術三月｜香港藝術中心獨家藝術博覽盛事　小小導賞員傳薪火另類視角賞藝術

▲ 香港藝術中心於今天舉辦「Collect Hong Kong 2025」發布會，隆 重介紹由香港藝術中心獨家主辦的「Collect Hong Kong 2025」。

香港藝術中心獨家主辦的「Collect Hong Kong 2025」，將於 3月22日至4月4日 ，在香港藝術中心包氏畫廊及賽馬會展廊盛大舉行。

今次藝術博覽匯聚了5間香港頂尖藝術院校及機構嘅藝術家，有超過 363 位本地藝術家參與，作品超過 627 件 ，當中包括掛畫、陶藝、攝影、雕塑及混合媒介藝術等多種媒介。在昨天的發布會上，率先披露部分參展作品，讓大家先睹為快。

香港藝術中心監督團主席劉文邦，在發布會上分享了「Collect Hong Kong 2025」，是唯一一個在藝術三月專注推廣本地藝術家的大型活動，同時今次藝術博覽亦配合特區政府的藝術、文化和創意產業發展藍圖。

▲ 藝術博覽策展人 Christina Brandt Jensen 與兩位顧問——香港藝術中心馮永基教授及香港藝術學院 陳育強教授進行即場對談，並率先展示部分參展藝術作品。

發布會上，藝術博覽策展人Christina Brandt Jensen及兩位顧問——香港藝術中心馮永基教授及香港藝術學院陳育強教授進行即場對談。Christina表示，今次藝術博覽的參展作品數量已經比2023年增加了一倍，為藝術界帶來新希望。

「Collect Hong Kong」將每兩年一度舉行，匯聚香港頂尖藝術院校及機構的藝術家，當中包括香港藝術學院、香港浸會大學視覺藝術院、香港城市大學創意媒體學院、香港知專設計學院的師生及校友、香港雕塑會會員及香港藝術中心之友等，透過此項大型藝術盛事展現嶄新的藝術力量，進一步鞏固香港成為藝術文化中心的地位。

最新影片推介：

著名香港收藏家、藝術家兼建築師林偉而（William Lim）特意為「Collect Hong Kong 2025」繪畫一 幅作品《喝采》，靈感來自於他參與在香港藝術學院舉辦的油畫課程，課程自此奠定了他的油畫技術基礎。William 的畫作描繪了香港藝術中心的古天樂電影院內場，螢幕上的香港藝術中心被璀璨的光環所環繞，象徵著香港藝術中心在推動當代藝術和文化交流上扮演著重要角色。周邊的觀眾用熱烈的掌聲慶祝這個卓越成就。

▲ 著名香港收藏家、藝術家兼建築師林偉而（William Lim）特意為「Collect Hong Kong 2025」繪畫一 幅作品《喝采》。

畫作還隱藏了一個彩蛋，William 將自己描繪在畫中，他仰望著香港藝術中心，寓意此處承載的共同回憶以及對自己的意義，同時包含對藝術與文化發展的期望。螢幕上的光環不僅代 表著藝術中心的成就，也象徵著「Collect Hong Kong 2025」將順利舉行。William 希望通過這幅畫， 啟發社會各界對本地藝術的關注，並持續支持香港藝術中心。

為了培養兒童及青少年對當代藝術的興趣，香港藝術中心的小小導賞員將於「Collect Hong Kong 2025」藝術博覽中亮相，引領大眾以嶄新的視角欣賞藝術。此外，於 3 月 21 日至 3 月 23 日期間，香港藝術中心將舉辦 Photobook Fair，近 20 間出版社及書店將參與其中。「Collect Hong Kong 2025」 藝術博覽期間還會有更多精彩活動，詳情將陸續公布，敬請留意香港藝術中心及 Collect Hong Kong 專頁。

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