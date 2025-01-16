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農曆新年｜深圳灣睿印夥香港迪士尼樂園合作　為深港市民推出特色節慶活動

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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深圳灣睿印和香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼樂園）於1月初在深圳展覽新春迪士尼主題。（香港迪士尼樂園提供）

【深圳灣睿印 / 迪士尼樂園 / 優惠】新春將至，深圳灣睿印和香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼樂園）於1月初在深圳展覽新春迪士尼主題，並邀請備受歡迎的迪士尼朋友CookieAnn與LinaBell現身深圳灣睿印，以新春賀年服飾亮相，與深港兩地市民及旅客見面互動。

是次展覽主題圍繞「奇妙年年 和你團圓」，在香港迪士尼樂園拱門裝置、美國小鎮大街裝置、Duffy與好友遊玩屋裝置，以及米奇與好友主題奇妙大街裝置等場景，均進行新春喜慶的賀年展示，讓深港市民和旅客可以近距離感受新春表演，以及一系列充滿特色的節慶活動。

除商場展覽外，市民及遊客更可在深圳地鐵打卡，前往11號線香港迪士尼樂園新春主題專列、新春主題站廳等獨特場景。另外，樂園亦於深圳地鐵13號線增設新春主題專列，13號線南段已開通初期營運，大大方便市民從深圳灣口岸前往香港迪士尼樂園。

而香港迪士尼樂園亦將於1月17日至2月16日期間舉行蛇年新春慶祝活動，從大年初一起，入園賓客可獲贈米奇米妮蛇年紅包1封，內附朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，紅包數量有限，送完即止。

此外，在農曆新年期間，凡入住3間不同主題迪士尼酒店的賓客，均可加購鋼牙奇奇和大鼻帝帝新春房間驚喜禮，以及參與蛇年限定手工藝班。

香港迪士尼樂園將於2025年1月15日起推出兩項優惠產品，在官網預訂親子同享玩住2天酒店套票，可享「三人同享二人價錢」優惠，套票包含2日標準門票兩張及度假區酒店住宿一晚，更可免費獲贈小童2日門票一張。而購買「奇妙親子同樂一日套票」，亦可享小童門票折扣優惠。

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