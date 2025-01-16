農曆新年｜香港迪士尼北上深圳？　奇招吸客炒熱過年氣氛

▲ 深圳灣睿印和香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼樂園）於1月初在深圳展覽新春迪士尼主題。（香港迪士尼樂園提供）

【深圳灣睿印 / 迪士尼樂園 / 優惠】新春將至，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼樂園）於1月初在深圳展覽新春迪士尼主題，CookieAnn與LinaBell以新春賀年服飾亮相。園方希望透過深圳主題展覽，讓內地客先行感受氣氛，繼而更有興緻到香港園區遊覽。

是次展覽設於深圳灣睿印，主題圍繞「奇妙年年 和你團圓」，包括香港迪士尼樂園拱門裝置、美國小鎮大街裝置、Duffy與好友遊玩屋裝置，以及米奇與好友主題奇妙大街裝置等場景。

除商場展覽外，園方亦在深圳地鐵11號綫和13號綫設迪士尼新春主題專列，供客人打卡。

聖誕新年旺場 內地客購年票倍增

廸士尼旅客入園情況方面，聖誕新年假期入園情況理想，酒店客房超過九成滿，較去年有增長，當中大部份均是非本地客，包括內地及東南亞客，內地客購買年票數量更大增1倍。至於新春情況，園方表示暫未能預測，指現時內地客流行「即興去旅行」，與早年較早預訂房間的情況已大大不同，但期望可延續良好勢頭。

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新春期間多項優惠 入住酒店有禮

而香港迪士尼樂園亦將於1月17日至2月16日舉行蛇年新春慶祝活動，從大年初一起，入園賓客可獲贈米奇米妮蛇年紅包1封，內附朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，紅包數量有限，送完即止。

此外，在農曆新年期間，凡入住3間不同主題迪士尼酒店的賓客，均可加購鋼牙奇奇和大鼻帝帝新春房間驚喜禮，以及參與蛇年限定手工藝班。

香港迪士尼樂園將於2025年1月15日起推出兩項優惠產品，在官網預訂親子同享玩住2天酒店套票，可享「三人同享二人價錢」優惠，套票包含2日標準門票兩張及度假區酒店住宿一晚，更可免費獲贈小童2日門票一張。而購買「奇妙親子同樂一日套票」，亦可享小童門票折扣優惠。

20周年活動浪接浪

今年是香港迪士尼開園20年，將會有一系列活動，並按亞洲各地的假期輪流宣傳，例如3至5月就集中吸引東南亞旅客，期望做到活動一浪接一浪。

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