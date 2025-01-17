飛機安檢｜「打喊露」都出事？機場5行為恐觸安檢警號　航空安全專家揭2關鍵加快通關

【飛機／旅行／安檢／檢查】搭飛機過安檢程序繁複，一不小心更可能被「重點關注」。美國航空安全專家拆解5大常見行為，可能會引起安檢人員關注，想要順利快速、完成安檢，建議可遵循2關鍵，降低旅程延誤風險。

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綜合外媒及《紐約郵報》報道，丹佛大都會州立大學航空管理學教授兼機場安全協調員Jeff Price，過去擁有豐富機場管理背景及33年航空安全經驗。他早前接受採訪時分享以下日常5大行為過機場安檢時恐引起安檢人員警覺：

飛機安全｜5大機場安檢「可疑行為」

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飛機安全｜5大機場安檢「可疑行為」

飛機安全｜1.服裝與出發或到達地點天氣不符

飛機安全｜2.過度打哈欠

飛機安全｜3.缺乏眼神接觸

飛機安全｜4.與安檢人員過度交談

飛機安全｜5.香水過於濃烈

飛機安全｜順利通關2大關鍵

Jeff Price解釋指，一般安檢人員會根據常理判斷旅客行為，通常不是是單一行為引起警覺，而是一連串行為模式，因此想要快速且順利完成安檢，建議要遵循以下2大關鍵：

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飛機安全｜順利通關2大關鍵

飛機安全｜ 1.專注完成手續

飛機安全｜2.真誠配合航空公司及安全人員要求

飛機安全｜搭飛機5招自保

除了過安檢，機上亦需注意安全及自保方法！Ed Galea和美國聯邦航空管理局航空醫學學院（The FAA Civil Aerospace Medical Institute）專家Cynthia Corbett曾分別提出飛機時自保的建議，綜合他們的意見，乘客坐飛機時可注意以下個安全要點，即使萬一發生意外，也可以減低傷亡機會。

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資料來源：紐約郵報

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