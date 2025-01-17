  • 19°C
香港時間：2025117日 (五) 14:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛機安檢｜「打喊露」都出事？機場5行為恐觸安檢警號　航空安全專家揭2關鍵加快通關

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【飛機／旅行／安檢／檢查】搭飛機過安檢程序繁複，一不小心更可能被「重點關注」。美國航空安全專家拆解5大常見行為，可能會引起安檢人員關注，想要順利快速、完成安檢，建議可遵循2關鍵，降低旅程延誤風險。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

綜合外媒及《紐約郵報》報道，丹佛大都會州立大學航空管理學教授兼機場安全協調員Jeff Price，過去擁有豐富機場管理背景及33年航空安全經驗。他早前接受採訪時分享以下日常5大行為過機場安檢時恐引起安檢人員警覺：

飛機安全｜5大機場安檢「可疑行為」

    • 點擊圖片放大
    +10
    +9

    飛機安全｜5大機場安檢「可疑行為」

    • 飛機安全｜1.服裝與出發或到達地點天氣不符
    • 飛機安全｜2.過度打哈欠
    • 飛機安全｜3.缺乏眼神接觸
    • 飛機安全｜4.與安檢人員過度交談
    • 飛機安全｜5.香水過於濃烈

    飛機安全｜順利通關2大關鍵

    Jeff Price解釋指，一般安檢人員會根據常理判斷旅客行為，通常不是是單一行為引起警覺，而是一連串行為模式，因此想要快速且順利完成安檢，建議要遵循以下2大關鍵：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

    飛機安全｜順利通關2大關鍵

    • 飛機安全｜1.專注完成手續
    • 飛機安全｜2.真誠配合航空公司及安全人員要求

    飛機安全｜搭飛機5招自保

    除了過安檢，機上亦需注意安全及自保方法！Ed Galea和美國聯邦航空管理局航空醫學學院（The FAA Civil Aerospace Medical Institute）專家Cynthia Corbett曾分別提出飛機時自保的建議，綜合他們的意見，乘客坐飛機時可注意以下個安全要點，即使萬一發生意外，也可以減低傷亡機會。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

    資料來源：紐約郵報

    相關內容

    飛機安全｜全球最安全航空公司2025 國泰排呢個名次香港快運列最安全廉航 

    飛機恐懼症｜搭飛機忌喝4款飲品  專家：恐越飲越焦慮【附國泰教6招緩解飛行焦慮】

    搭飛機禁忌｜搭機別穿短褲及拖鞋 空姐爆機上最骯髒位置TOP5 隱藏大量細菌從未清潔

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    飛機飲食禁忌｜前空姐談飛機飲食禁忌　絕不能喝1類飲品
    今日 12:59
    飛機飲食禁忌｜前空姐談飛機飲食禁忌　絕不能喝1類飲品
    飛機床蝨｜頭等艙驚現床蝨　美航1做法惹乘客不滿　專家曝飛機4大蝨患黑點
    17:09 2024/10/10
    飛機床蝨｜頭等艙驚現床蝨　美航1做法惹乘客不滿　專家曝飛機4大蝨患黑點
    飛機鬧劇｜野蠻女子機場內遺失手機　大鬧機艙要求折返怒罵空姐畫面曝光
    18:02 2024/10/18
    飛機鬧劇｜野蠻女子機場內遺失手機　大鬧機艙要求折返怒罵空姐畫面曝光
    搭飛機防菌｜女網紅公開搭飛機必備一件防菌好物　空姐都讚好：必備3物安心上機
    17:40 2024/11/01
    搭飛機防菌｜女網紅公開搭飛機必備一件防菌好物　空姐都讚好：必備3物安心上機

    你可能感興趣

    飛機飲食禁忌｜前空姐談飛機飲食禁忌　絕不能喝1類飲品
    今日 12:59
    飛機飲食禁忌｜前空姐談飛機飲食禁忌　絕不能喝1類飲品
    飛機床蝨｜頭等艙驚現床蝨　美航1做法惹乘客不滿　專家曝飛機4大蝨患黑點
    17:09 2024/10/10
    飛機床蝨｜頭等艙驚現床蝨　美航1做法惹乘客不滿　專家曝飛機4大蝨患黑點
    飛機鬧劇｜野蠻女子機場內遺失手機　大鬧機艙要求折返怒罵空姐畫面曝光
    18:02 2024/10/18
    飛機鬧劇｜野蠻女子機場內遺失手機　大鬧機艙要求折返怒罵空姐畫面曝光
    網絡熱話 健康問題 天氣 出入境管制 航空 機場 美國 美國航空

    最高瀏覽

    遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
    遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
    富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
    富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
    膀胱癌丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤塞滿膀胱　靠1療法癌細胞奇蹟消失
    膀胱癌丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤塞滿膀胱　靠1療法癌細胞奇蹟消失
    急症室最長等候時間（01月17日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（01月17日 時間12:05）
    緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
    緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷