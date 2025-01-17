減肥攻略｜52歲家庭主婦公開減肥奮鬥史　搣甩35磅蛻變模特兒　5招秘訣瘦身不反彈

【減肥／更年期／家庭主婦／師奶／模特兒】女士一旦步入更年期後，新陳代謝減慢，感覺越難減肥。日本一名52歲的家庭主婦成功用2年時間，一共減走35磅，更進軍模特兒界，短短半年時間成為廣告商寵兒，連接10個job，實在是「一級棒」！

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據日媒報道，日本一名52歲兩孩媽媽Kumiko Tokuma在Instagram記錄減肥過程，亦分享不同減肥貼士，讓更年期的女性參考。她育有兩個小朋友，44歲時生第二胎，體重達至巔峰65公斤（約143磅）。隨後因為遇上疫情，體重開始減輕。到了50歲，她透過每日量體重、飲食控制、運動等多管齊下，至今成功減肥至49公斤（約108磅），一共減走16公斤（約35磅）。

▲ 減肥前後對比。（IG截圖）

減肥後，她覺得整個人不僅輕盈了，連外貌都顯得比40多歲時更年輕，照鏡時肌膚氣色和精神狀態也明顯有改善！Kumiko透露，除了飲食管控和規律運動外，減肥成功的關鍵如下：

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1. 了解自己的身體狀況

起初Kumiko體檢報告幾乎全部紅字，加上身體上各種變肥的徵兆，讓她重新檢視日常的飲食習慣，慢慢改進。她建議，可從多角度拍攝自己的身體照片，因減肥過程中身體細微變化會增加減肥動力。Kumiko亦表示，透過記錄這些數據，她能更清楚地追蹤減肥的進程，從而更有方向感。

2. 確立清晰目標和動機

Kumiko為減肥訂立目標：「改善健檢數值」、「變得更有自信」、「能穿無袖衣服」、「讓自己更好看」。她將目標細化為每天記錄飲食數據，如步行8,000步，喝1.5公升水。她指，這些具體的目標能持續鞭策自己前進。

3. 找出變肥成因

Kumiko曾提及自己是因為日常要照顧兩個小朋友，而導致壓力肥胖。她從經驗中得出，除了審視飲食習慣外，如會否吃太多、攝取營養是否均衡，亦要留意會否有其他因素導致體重增加，如睡眠不足或壓力性暴食。她曾以為減少碳水化合物、多吃蛋白質就能成功瘦身，但透過飲食管理應用程式，開始紀錄自己每天飲食後，她才發現自己的營養攝取不均衡，反而導致減肥進入平台期。

4. 將減肥變成習慣

Kumiko覺得要將減肥變成習慣，成為生活的一部分才能夠持之以恆，持久減重。她習慣每天一早用水壺裝好1.3公升水、以行樓梯代替搭電梯、記錄每天的飲食等。

5. 減肥勿過分完美主義

Kumiko提醒，很多人減肥會力求完美，希望能夠以最佳體態示人。但她覺得成功減肥最重要是「不要成為完美主義者」。若偶爾沒做到訂立的減肥目標亦無須氣餒，只要隔天繼續努力即可，切勿給予自己過多壓力。她相信，只要保持耐心和毅力，終有一天能看到理想的成果。

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