戲院優惠｜MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠　所有2D電影戲票一律$50

▲ MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠，所有2D電影一律$50/張。

不少爸媽都會帶小朋友看電影，度過周末親子時光。連鎖戲院MCL Cinemas宣布，由即日起康怡戲院推出全新票價，正價2D戲票只需$50，最適合新年一家人看賀歲片，即睇優惠詳情！

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戲院優惠｜MCL康怡戲院戲票只需$50

MCL康怡戲院由即日起推出全新票價，正價2D戲票只需$50。不過要留意，票價或會因片長關係而作出相應調整。

戲院優惠｜MCL康怡戲院電影票價

一般電影（不適用於MX4D影院）

(由2025年1月16日起生效) 種類 時段 票價 每日 成人 11:59am 前（早場） $45 11:30pm 或 之後 （午夜場） $45 學生/小童 11:59am 前（早場） $45 長者 11:59am 前（早場） $30 學生/小童/長者 11:30pm 或 之後 （午夜場） $45 星期一、三、四、五、六、日及公眾假期 成人 12:00pm 或 之後 $50 學生/小童 12:00pm 或 之後 $45 長者 1:30pm 前 $30 1:30pm 後 $45 星期二 成人 12:00pm 或 之後 $50 學生/小童 12:00pm 或 之後 $45 長者 1:30pm 前 $30 1:30pm 後 $45

戲院優惠｜1月電影

部分MCL現正發售電影如下：

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