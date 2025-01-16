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戲院優惠｜MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠　所有2D電影戲票一律$50

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠，所有2D電影一律$50/張。

不少爸媽都會帶小朋友看電影，度過周末親子時光。連鎖戲院MCL Cinemas宣布，由即日起康怡戲院推出全新票價，正價2D戲票只需$50，最適合新年一家人看賀歲片，即睇優惠詳情！

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戲院優惠｜MCL康怡戲院戲票只需$50

MCL康怡戲院由即日起推出全新票價，正價2D戲票只需$50。不過要留意，票價或會因片長關係而作出相應調整。

戲院優惠｜MCL康怡戲院電影票價

一般電影（不適用於MX4D影院）
(由2025年1月16日起生效)		種類時段票價
每日成人11:59am 前（早場）$45
11:30pm 或 之後 （午夜場）$45
學生/小童11:59am 前（早場）$45
長者11:59am 前（早場）$30
學生/小童/長者11:30pm 或 之後 （午夜場）$45
星期一、三、四、五、六、日及公眾假期成人12:00pm 或 之後$50
學生/小童12:00pm 或 之後$45
長者1:30pm 前$30
1:30pm 後$45
星期二成人12:00pm 或 之後$50
學生/小童12:00pm 或 之後$45
長者1:30pm 前$30
1:30pm 後$45

戲院優惠｜1月電影

部分MCL現正發售電影如下：

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