戲院優惠｜MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠 所有2D電影戲票一律$50
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 23 分鐘前
最後更新： 21 分鐘前
不少爸媽都會帶小朋友看電影，度過周末親子時光。連鎖戲院MCL Cinemas宣布，由即日起康怡戲院推出全新票價，正價2D戲票只需$50，最適合新年一家人看賀歲片，即睇優惠詳情！
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戲院優惠｜MCL康怡戲院戲票只需$50
MCL康怡戲院由即日起推出全新票價，正價2D戲票只需$50。不過要留意，票價或會因片長關係而作出相應調整。
戲院優惠｜MCL康怡戲院電影票價
|一般電影（不適用於MX4D影院）
(由2025年1月16日起生效)
|種類
|時段
|票價
|每日
|成人
|11:59am 前（早場）
|$45
|11:30pm 或 之後 （午夜場）
|$45
|學生/小童
|11:59am 前（早場）
|$45
|長者
|11:59am 前（早場）
|$30
|學生/小童/長者
|11:30pm 或 之後 （午夜場）
|$45
|星期一、三、四、五、六、日及公眾假期
|成人
|12:00pm 或 之後
|$50
|學生/小童
|12:00pm 或 之後
|$45
|長者
|1:30pm 前
|$30
|1:30pm 後
|$45
|星期二
|成人
|12:00pm 或 之後
|$50
|學生/小童
|12:00pm 或 之後
|$45
|長者
|1:30pm 前
|$30
|1:30pm 後
|$45
戲院優惠｜1月電影
部分MCL現正發售電影如下：
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