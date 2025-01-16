影后靚媽｜18歲仔張慕童海外留學靚靚有MeTime？　袁詠儀復出拍劇：老公說不工作好快死

▲ 影后袁詠儀相隔16年演出TVB劇集《模仿人生》。

【袁詠儀/張智霖/張慕童魔童】袁詠儀跟張智霖的兒子張慕童（Morton）已經18歲，「魔童」將於今年赴外地升讀大學，影后靚媽袁詠儀善用MeTime，近日更重回娘家拍劇，早前她於內地為劇集開工。

日前袁詠儀跟羅子溢、陳自瑤、陳楨怡、黎燕珊及吳瑞庭齊集深圳為TVB新劇《模仿人生》開工，TVB行政主席許濤亦專程探班。繼2009年拍畢《富貴門》後，袁詠儀睽違16年回歸娘家拍劇，她接受TVB娛樂新闡台訪問稱是因為監製鍾澍佳之故。

袁詠儀大讚佳導近年作品出色，早前拿著劇本跟她聯絡，惟她表示想出演另一類型劇集，其後又遇到喜愛的劇本，故考慮接受對方之邀請。

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袁詠儀新劇｜可「欽點」合作對手

雖然已經淡出幕前，袁詠儀也有留意娘家出品的劇集，當中特別喜歡劇集《婚後事》，大讚劇情貼地。今次袁詠儀更點名要求《婚》劇男女主陳自瑤及羅子溢參演。

對此袁詠儀說：「我們做了好大爭取！（一定要他們同劇！）對呀！合約有寫明，這類要求無甚麼人會做，通常是爭取開工時間及酬勞，但我不是，我就是要這類演員。」

不過當知道二人跟自己同是處女座時，袁詠儀即嚇一跳：「那麼麻煩？為何套劇不安排於8、9月拍？讓我們可以一起慶生。」

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袁詠儀復出｜張智霖全力支持

相隔多年復出拍攝港劇，袁詠儀表示老公張智霖很支持，只因張智霖認為工作才會長壽，大爆老公的「養生之道」，她說：

他覺得人一定要工作，不工作好快會死，不可以那麼早退休，要揀選自己喜歡的事情來做，在家中你眼望我眼，好快會鍊死對方。

問及老公會否來探班？袁詠儀即說：「我老公好少，大家都是拍戲，有甚麼好睇？(他會好掛住你？) 總之唔死就得啦。」

▲ 袁詠儀跟張智霖先後回巢TVB拍劇。（取自微博）

袁詠儀復出｜產子後淡出幕前

現年53歲的袁詠儀為兩屆金像影后，她於2001年跟張智霖於美國註冊結婚，及至2006年誕下兒子張慕童，翌年袁詠儀產後復出，接拍劇集《疑情別戀》和2008年接拍《富貴門》。其後袁詠儀沒有再參演港劇，只是客串電影及亮相內地綜藝，為家庭淡出幕前，當年她曾想過為「魔童」添個妹妹。

2022年，袁詠儀亮相內地節目《我的小尾巴2》，當中她透露曾接受人工受孕，想生第二胎陪伴「魔童」，更將此計劃告訴兒子。

她說：「因為他看到人家有弟弟妹妹，他也很想要一個，然後我們就去實行這個計劃。他看到我打針，就會問我『你在幹嘛？』，我說我們準備多一個寶寶，他就很興奮，我們就每一個步驟都告訴他。我們還一起帶他去醫院陪我，但是最後沒有成功，他哭得比我還厲害，在那一刻我就覺得我，我這個兒子很窩心，很好。」

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