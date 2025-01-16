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西九文化區｜馮程淑儀：聖誕新年活動吸逾77萬人次到訪　按年同期增7成

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片）

西九文化區管理局宣布，去年西九繽紛聖誕連同除夕及新年活動，共吸引逾77萬人次訪客，較前年同期的45萬人次，大幅增加70%。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日（16日）在董事局會議匯報西九最新發展，表示去年是充滿挑戰卻收獲豐富的一年，西九繽紛聖誕連同除夕及新年活動，共吸引逾77萬人次到訪藝術公園，按年同期增70%。

她續指，西九新春節日慶活動於周一（13日）起至2月28日舉行，提供消費獎賞和多重優惠。當中，甚受歡迎的「夜樂西九」將於1月17至19日、1月24至26日、2月14至16日，及2月21至23日，在藝術公園舉行，訪客可享受精彩表演節目、新春市集和特色餐飲。

至於M+博物館，馮程淑儀稱，去年接待逾260萬名人次，其中「貝聿銘：人生如建築」展覽在約6個月展期內，有逾22.5萬人次參觀，4至7月將在上海當代藝術博物館巡展，11月則移師多哈卡塔爾博物館阿爾里瓦克展覽館展出。

M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」則剛在葡萄牙塞拉爾維斯博物館巡展完畢，吸引逾80萬人次參觀，連同2023年西班牙畢爾包古根漢博物館的56.8萬人次，以及2022至2023年M+的28萬人次，共有165萬人次參觀，應是展全球參觀人數最多的香港博物館拆展展覽。

南面登岸設施料第4季啟用

另外，香港故宮文化博物館去年錄近100萬入場人次；西九表演藝術處去年共呈獻逾1,100場演出，吸引近26萬名觀眾，其中自由爵士音樂節及HKT西九音樂節，在去年年底兩個周末，吸引逾10萬名觀眾。

工程進度方面，馮程淑儀說，西九文化區南面登岸設施，現正進行預製混凝土海堤鋪設，及場外預製鋼結構製造，碼頭預計今年第4季啟用。西九演藝中心的大樓整體結構亦已完成，大劇院舞台及觀眾席假天花安裝工程已展開，且正進行緊外牆幕牆玻璃和金屬飾面安裝。至於藝術廣場大樓項目，屋宇署在去年10月向發展商簽發施工同意書，項目總承建商正開展上蓋建造工程。

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記者：梁薾心

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