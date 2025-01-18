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香港景點推介｜台女總結10處香港小眾觀光景點　1個「秘境」港人亦鮮少知道

社會

撰文： 王月明

發布時間： 35 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

台女總結10處香港小眾觀光景點，1個「秘境」港人亦鮮少知道。

外出旅遊不想去遊客眾多的景區「人擠人」怎麽辦？有台女近日於Threads上傳影片，一改往日眾人耳熟能詳之地，她分享了10處小眾景點，可避開不少遊客，其中一處「祕境」本地人亦鮮少知曉。

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香港小眾景點｜芝加哥大學香港校區

「（學校）這裡本身是古蹟改建，但是看起來非常高科技，隨便拍都非常高級，看出去的海景真的非常遼闊，校園裡面還有其他古蹟」，樓主更指日落時分「超級好拍照！」

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香港小眾景點｜赤柱

談及赤柱，樓主更直言此處是世外桃源，「具有異國風情，又稱港版小南法，榮登我心中第一名，完全是世外桃源等級的！ 而且這裡非常多古蹟，連郵局都是。」就連小狗「停車場」亦十分新奇有趣。

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香港小眾景點｜大澳漁村

「（大澳漁村）又稱港版威尼斯，但我覺得比較像泰國水上市場，也是香港的貓島，不用投食就超多貓咪跑過來撒嬌，是貓奴的天堂」，同時還漁村爬山看海及日落。

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香港小眾景點｜長洲

長洲島作為香港的離島之一，風景十分優美，樓主讚道「一整片的沙灘非常chill，像鎌倉的海」。

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香港小眾景點｜坪洲

坪洲作為不足1平方公里的離島，風格偏日系，樓主形容「走在蜿蜒的路上好愜意」，不過因坪洲現時仍未作為一個遊客區，部分景觀未做處理，她提醒道「目前不用上手指山，上去會發現他們忘記修剪樹木，什麼都看不到。」

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香港小眾景點｜跑馬地

樓主形容跑馬地似一個大型派對，十分熱到放鬆，「可以來這裡看賽馬，體驗賭馬的刺激，跑馬地比較有party的氣氛，有酒精有駐唱，適合對賽馬不熟悉的人 。」

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香港小眾景點｜南丫島

來到南丫島彷彿置身意大利，「中西文化混合的小島，有二戰時期留下來的神風洞，有復古的黑膠唱片和酒吧，有很大片的沙灘，傍晚靠港看島上的畫面很浪漫，搭船可以看見芝加哥大學。」

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香港小眾景點｜昂船洲大橋底

畫面一轉是夜晚的昂船洲大橋，樓主的港人朋友帶她來此，是一處約會兼打卡聖地，「旁邊是貨櫃碼頭，沒有汽車的話沒辦法到這裡，是最近很紅的打卡聖地。」

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香港小眾景點｜西貢糧船灣

樓主計劃於西貢遊玩，惟誤下船至糧船灣，雖此處「只有廢墟」，惟風景優美，能影出不少好看的相片，她建議至西貢遊玩無需跳島，或跳至橋咀島。

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西貢。（取自Threads）

香港小眾景點｜石澳

樓主因身體原因未下車觀光石澳，惟她在車內看到的景象已十分誘人，「路上看到泳灘、高爾夫球場等等都覺得好想下車。」

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香港小眾景點｜港網民震驚：完全冇聽過！

該視頻發布後，引來不少香港網民熱議，有人表示部分地方自己竟未曾聽聞，「你有啲地方，香港人我自己都無去過」、「香港竟然有個芝加哥大學？我完全冇聽過」、「謝謝分享！」；還有人感嘆「好正啊！其實香港都好多地方可以發掘」。

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