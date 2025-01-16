冬春食療｜痰濕體質易誘發三高？　中醫師分享兩款改善體質食療

大節美食當前，難免大吃大喝，但原來肥胖不一定是吃得太多，跟體質有很大關係，當中痰濕體質，典型特徵就是肥胖、汗黏、易攰。註冊中醫師唐文儀博士表示，當痰濕聚集，容易患上三高。

「醫師，我成日都覺得好攰，唔知點解，已經唔係食好多，但總是瘦唔到，真係飲杯水都會肥，想問中醫可唔可以減到肥。」病人張小姐腰部生了兩粒痰核（俗稱脂肪瘤），因近來頻頻作痛，兩星期前她來治病，痛症大有改善，她下決心要開始調理身體。

在中醫角度，張小姐正正就是痰濕體質。中醫把痰分為兩種，一種是有形之痰，即我們理解存在肺部的有形之痰；另一種是無形之痰，就是今期所說的痰濕。

唐博士表示，人體的水液代謝功能，是我們進食後，水液、食物經過脾胃消化得到營養，即中醫講的精微物質進入身體各個器官。痰濕是脾運化水濕的功能失調而形成，特性是黏膩、阻滯。痰濕不袪除，長時間下來有機會誘發其他疾病，例如高血糖、高血壓、高血脂等代謝綜合症。

中醫有云，脾為生痰之源，長時期思慮太過，不注意飲食，水濕內停就會凝結成痰，會出現腹脹腹滿，肥胖，腹部都是肥滿鬆軟的。有痰濕體質，主要成因是脾胃功能出了問題。痰濕內蘊的人，消化力一般、食慾一般、飯後總要躺一躺，手腳老感覺無力沒勁，小便渾濁，眼晴浮腫。舌診時看到舌頭都是胖大，舌苔白，嚴重的甚至有一層膩。

痰阻氣道 易出汗

痰濕亦會有痰阻氣道的情況，症狀是經常出汗，汗都是黏膩的，瞓覺都會有大鼻鼾。

要改善痰濕體質，宜多進食宣肺健脾，強腎化濕的食物，例如山楂、白蘿白、紫菜、冬瓜、洋葱、扁豆、薏仁，少吃甜、黏膩、生冷的食物。另三餐分布要均衡，避免早餐吃太少，晚餐太飽。

以下是適合痰濕體質士食用的食療：

茯苓粥：茯苓15克、麥冬5克加粟米煮粥，有助袪痰除濕，特別適合痰濕困脾的人。

薏仁粥：薏仁50克、粳米200克煮粥，連食數日，有效補脾袪濕。食用任何中藥前請諮詢註冊中醫師。

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