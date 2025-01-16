KK園區｜一名被禁錮港人今早已返港　余德寶：家人交贖金後獲釋

▲ 一名被禁錮港人今早已返港，由入境處等部門人員接回。

【賣豬仔／詐騙營／緬甸】東南亞詐騙集團死灰復燃，港人家屬被「賣豬仔」。協助苦主家屬的前油尖旺區議員余德寶表示，1名被禁錮回港的男子今早回港，初步知道家屬周二曾支付贖金。

保安局局長鄧炳強於社交平台表示，確認其中1名被禁錮港人今早搭乘航班返港，並剛由保安局、警隊及入境處的同事在機場接回，安全回港。慶幸同事的努力迎來這個好消息，他指，和團隊會繼續跟進，希望每位港人都可安全回家。

▲ 保安局局長鄧炳強確認其中一位被禁錮港人今早搭乘航班返港，並剛由保安局、警隊及入境處的同事在機場接回，安全回港。（保安局FB圖片）

余德寶表示，1名被禁錮回港的男子今早回港，初步知道家屬周二（14日）以支付贖金形式離開，但不便透露贖金金額，現時正在進行驗傷，未知道何時可以與家人團聚。

余德寶表示，獲救男子於去年被禁錮，逗留於園區數個月，他指，男子抵達機場時遇到問題，但未有透露是甚麼問題，家屬於「較為後期」請求政府協助。家屬就表示，「局長畀了很大信心，希望救到所有人出來」，但過程不便透露太多。

余德寶表示，暫時仍有7名求助個案，政府則有11名個案在手，10人在緬甸1人在柬埔寨，部分園區有提出贖金，要求「有多有少」。他指，政府建議收到贖金要求後，向政府要求協助，政府會提供分析，他指政府今日會面，主要討論到場3位家屬的個案。

保安局副局長卓孝業早前率領專責小組到泰國跟進事件，他返港時表示，泰國政府非常重視事件，有信心泰國方面會盡全力協助。

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