KK園區｜一名被禁錮港人今早已返港　曾被毒打、被要求繳交3萬元美金後獲釋

▲ 一名被禁錮港人今早已返港，由入境處等部門人員接回。

【賣豬仔／詐騙營／緬甸】東南亞詐騙集團死灰復燃，港人家屬被「賣豬仔」。協助苦主家屬的前油尖旺區議員余德寶表示，1名被禁錮回港的男子今早回港，初步知道家屬周二曾支付贖金。

保安局局長鄧炳強於社交平台表示，確認其中1名被禁錮港人今早搭乘航班返港，並剛由保安局、警隊及入境處的同事在機場接回，安全回港。慶幸同事的努力迎來這個好消息，他指，和團隊會繼續跟進，希望每位港人都可安全回家。

入境處總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛表示，一名求助人於日前獲釋，於緬甸湄索縣返回泰國，由於在泰國逾期逗留，入境處聯繫中國駐泰國使領館、泰國警方、以及政府駐曼谷經貿辦，因此今早短時間完成手續亦順利離境，並返回香港，求助人已交由警方進一步跟進。

東九龍總區重案組總督察劉浩德表示，去年10月13日接獲一名女子求助，25歲兒子向家人求助，到達泰國曼谷後到抵緬甸，要繳交3萬元美金才可以獲釋。警方初步調查所得，受害人於去年10月初，以港幣12萬帶貨鑽石到泰國，13日凌晨到達曼谷並登入私家車，多次轉乘不同車輛。他指，受害人到達泰緬邊境發現受騙，曾經逃走但失敗。

劉浩德表示，到達園區後被強迫進行網上騙案，工作時間達17小時，因未達到騙款目標多次被毒打，並被扣起膳食，目前身上仍然有傷痕。有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒表示，目前有11名港人仍然被扣留，「部分仍然是聯絡到」。

▲ (警務處提供)

被問到家屬是否已交贖金。張霆鋒表示不能一概而論獲釋的原因，未能透露是否已交贖金，會於適當階段透露更多詳情。他亦指，不認同交交贖金是否獲釋唯一方法，但即使是交贖金，很難確定交贖金是交予誰，指每一個案件考慮因素、以及做法亦不同，「唯一目的是將他們營救返回香港。」

▲ 保安局局長鄧炳強確認其中一位被禁錮港人今早搭乘航班返港，並剛由保安局、警隊及入境處的同事在機場接回，安全回港。（保安局FB圖片）

余德寶表示，1名被禁錮回港的男子今早回港，初步知道家屬周二（14日）以支付贖金形式離開，但不便透露贖金金額，現時正在進行驗傷，未知道何時可以與家人團聚。

余德寶表示，獲救男子於去年被禁錮，逗留於園區數個月，他指，男子抵達機場時遇到問題，但未有透露是甚麼問題，家屬於「較為後期」請求政府協助。家屬就表示，「局長畀了很大信心，希望救到所有人出來」，但過程不便透露太多。

余德寶表示，暫時仍有7名求助個案，政府則有11名個案在手，10人在緬甸1人在柬埔寨，部分園區有提出贖金，要求「有多有少」。他指，政府建議收到贖金要求後，向政府要求協助，政府會提供分析，他指政府今日會面，主要討論到場3位家屬的個案。

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