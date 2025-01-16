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遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【日本南海/大地震/地震先兆】遊日注意！日本政府地震調查委員會昨日(15日)公布最新境內地震評估指，南海海槽發生地震機率從之前的70%至80%，現在已提高至約80%。

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綜合日本傳媒報導，日本地震調查委員會每年都會針對日本周邊海底和全國活動斷層，從而預計國家發生地震的機率。其中，常發生地震的南海海槽（南海トラフ，Nankai Trough）更是最受到外界關注。調查委員會昨日(15日)公布結果指南海海槽在今後30年內，發生8至9級巨大地震的機率由先前推估的70%至80%，提升至80%。

不過，調查委員會強調，地震機率上升與本月13日以及去年8月發生在宮崎縣日向灘的地震無關。地震研究委員會委員長平田直樹則提醒民眾:

地震隨時可能發生.....希望人們繼續做好隨時發生地震的準備。

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4地區出現大地震先兆

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

除此之外，靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象，專家推測與南海海槽的活動有關，可能是巨大地震的前兆。

另外，關東地區千葉縣北西部，為太平洋板塊與菲律賓海板塊碰撞區域，自2021年發生規模5.9地震以來，地震次數持續上升。若這裡發生規模7以上地震，可能成為「直接襲擊首都的地震」，需特別警戒。

東京都青梅市至立川市、府中市的立川斷層帶，有發生規模7.4地震的高潛力。這個斷層帶過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒，未來活動的可能性不可忽視。

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同場加映: 電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋

日本氣象廳首發南海海槽地震警報。日本電視台過去曾製作專題模擬災情，預警災情嚴重情況可波及各大旅遊區，如大阪、名古屋等，預料死亡人數可達32.3萬人，海嘯甚至可高逾30米，呼籲當地民眾要做好防災準備。

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同場加映: 日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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同場加映: 日本地震｜地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品。

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