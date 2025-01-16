TCI勝景遊3大皇牌新西蘭之旅 新西蘭航空直航 夜觀繁星 品味野生生蠔

一生至少要經歷一趟如夢似畫的旅程，秋遊新西蘭，為你帶來前所未有的夢幻之旅。3至5月是新西蘭的旅遊旺季，當地踏入秋天，山野河川都變成一片金黃，黃金落葉鋪滿大地，伴隨純淨的湖泊與壯麗的山巒，讓人彷彿置身於童話世界。TCI勝景遊的3大新西蘭旅行團，將帶你走進這片夢幻國度，從奇幻電影場景到震撼的自然奇觀，再到豐富的美食體驗，每一天都充滿驚喜，經歷一生難忘的旅程。

南北島9天團 奇幻電影與自然奇觀的完美結合

這趟南北島9天旅程，將從北島的瑪塔瑪塔展開，這裏是《魔戒》和《哈比人》的拍攝地，經典的哈比人洞穴、綠龍酒館和磨坊近在眼前，讓你彷彿置身於中土世界的奇幻場景。隨後，行程帶你前往羅托魯亞，探索毛利族文化村的地熱溫泉與間歇噴泉，並在當地享用毛利族傳統的Hangi美食盛宴，感受毛利文化的深厚底蘊與秋日的浪漫氛圍。

▲ 前往羅托魯亞，探索毛利族文化村的地熱溫泉與間歇噴泉。

南島的自然奇觀同樣令人歎為觀止！搭乘觀光船穿越米爾福德峽灣，欣賞峽谷間飛瀉而下的壯麗瀑布，這片被譽為「世界第八大奇觀」的自然遺產，是每位遊客的夢想之地。而庫克山國家公園內的塔斯曼冰川之旅更是震撼，特製遊覽船將帶你近距離觀賞冰川的流動，甚至可能目睹冰山崩裂的壯觀場景。夜晚，登上約翰山的世界最南天文台，欣賞滿天星宿與南十字星，這一靜謐的體驗將成為你旅程中最珍貴的記憶。

▲ 搭乘觀光船穿越米爾福德峽灣的壯麗瀑布。

▲ 登上約翰山的世界最南天文台，觀賞銀河星海。

雙冰川、觀鯨、酒鄉10天團 冰川與美酒的極致饗宴

對於自然探索愛好者來說，這趟10天之旅將帶你深入新西蘭南島的核心地帶，從震撼的冰河奇景到珍貴的觀鯨體驗，無一不令人驚嘆。行程包括乘坐直升機俯瞰法蘭士‧約瑟夫冰川和福斯冰川，這片冰河與雨林共存的奇景是全球絕無僅有的自然奇觀，更能踏足萬年冰河，感受冰川的壯麗與神秘。

▲ 行程包括乘坐直升機俯瞰法蘭茲‧約瑟夫冰川和福斯冰川。

而凱庫拉是全球唯一可全年觀鯨的熱點，乘坐豪華雙體船尋找抹香鯨的身影，感受牠們從水面躍出的震撼瞬間。行程亦會到訪基普斯山谷、雲霧之灣等著名酒莊，認識釀酒過程並品嘗葡萄佳釀，為旅程增添無限滋味。秋天的皇后鎮則展現出最迷人的一面，大片被秋色渲染的樹林、淘金時期的古典建築，以及俯瞰皇后鎮全景的博士峰，讓這段旅程充滿秋日的溫暖與浪漫。

▲ 凱庫拉是全球唯一可全年觀鯨的熱點。

布拉夫生蠔節10天團 品嘗時令生蠔 登上百年蒸汽船

如果你是美食愛好者，那麼以布拉夫生蠔節為主打的10天團將不容錯過！作為新西蘭南島年度盛事，布拉夫生蠔節將帶來頂級的美食體驗。布拉夫的野生生蠔被譽為「南太平洋魚子醬」，其鮮嫩細膩的口感令人無法抗拒。現場還有多款高質海鮮與即製熟食，讓你沉醉於新西蘭的豐富滋味之中。

▲ 布拉夫的野生生蠔被譽為「南太平洋魚子醬」，鮮甜細膩，令人無法抗拒。

登上擁有百年歷史的古董蒸汽船 TSS Earnslaw，漫遊美麗的瓦卡提布湖，這是新西蘭第三大湖泊，湖水清澈見底，四周環繞南阿爾卑斯山壯麗景色，宛如置身畫中。在悠揚的現場鋼琴樂聲中，船隻緩緩駛向湖對岸的沃特峰牧羊場，這裏是新西蘭著名的傳統牧場，所生產的羊毛品質卓越，曾三度榮獲澳紐羊毛銷量最高榮譽。抵達後，牧場主人將帶你深入了解當地的畜牧文化，欣賞剪羊毛及牧羊犬趕羊的精彩表演，親身感受牧場生活的樂趣。隨後，你還可享用豐盛的正宗新西蘭燒烤餐，品嘗當地新鮮食材，搭配壯麗湖景，為旅程增添美好回憶。

▲ 瓦卡提布湖是當地第三大湖泊，湖水清澈見底。

新西蘭航空 優越飛行體驗

行程提供新西蘭航空香港直航奧克蘭服務，新西蘭航空榮獲Airlineratings.com 2025年度最安全航空公司，是品牌連續第二年榮登榜首，去年更獲Condé Nast Traveler評為2024全球最佳航空公司和最佳航空公司餐飲，品質備受肯定。機上以時令食材製作創新菜式，搭配新西蘭葡萄酒，盡享地道美食。乘客更可付費升級至經濟艙空中梳化（Economy Skycouch），將腿踏升至 90 度角，打造平躺梳化空間，或升級至豪華公務艙，尊享奢華座椅、貴賓登機及專屬貴賓室等禮遇。升級服務視供應情況而定，詳情請於報名時查詢。

▲ 乘客可付費升級至經濟艙空中梳化（Economy Skycouch），打造平躺梳化空間，令空中之旅更為舒適。

3大精彩行程 限定優惠最高減$900

預訂TCI勝景遊指定新西蘭旅行團，可享同行及特別優惠最高減$900，優惠名額有限，額滿即止！感受秋日奇幻之旅，一起探索新西蘭的極致魅力，締造永恆回憶！

1) 新西蘭南北島9天團

• 出發日期： 2025年2月至4月

• 全包價： 經濟客位 HK$35,998起；商務客位 HK$57,998起

• 團號︰ANC09/-J(ZL)

• 行程單張： https://bit.ly/47KhUxY

2) 新西蘭雙冰川、觀鯨、酒鄉巡航10天團

• 出發日期： 2025年2月至3月

• 全包價： 經濟客位 HK$37,998起

• 團號︰ANW10(ZL)

• 行程單張：https://bit.ly/46UoH7F

3) 新西蘭深秋布拉夫生蠔節10天團

• 出發日期： 2025年5月18日 (只辦一團，保證出發)

• 全包價： 經濟客位 HK$39,998起；商務客位 HK$62,998起

• 團號︰ANB10/-J(ZL)

• 行程單張：https://bit.ly/4fnrcCR

WhatsApp查詢及報名：9198 1414 ( https://bit.ly/3VU5ZJO )

查詢熱線：2808 0833

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TCI勝景遊

TCI勝景遊為專門為旅客提供高端旅遊服務之旅行社，自1965年服務港人接近60年，由昔日 (P&O) 鐵行勝景遊、Kuoni勝景遊，到2020年以TCI勝景遊嶄新面貌為喜愛旅遊的尊貴客戶群舉辦專業優質旅遊行程。TCI勝景遊的總公司Fairfax Financial Holdings Limited和旗下蜚聲國際的Thomas Cook (India) Limited自2015年起全面收購了勝景遊的香港旅遊業務，於加拿大上市的Fairfax集團，實力雄厚、國際聲譽卓越，並且業務多元化和遍及全球各地，集團市值現更遠超1000億港元，在香港旅遊業界中真正擁有如此龐大國際集團背景的旅遊公司，可說十分罕見；TCI勝景遊更傳承了本地高端旅遊品牌多年的優良傳統，致力開拓滿溢創意、優越高質的旅遊產品和服務，引領最新旅遊潮流及趨勢。

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