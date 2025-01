新餐廳情報｜BAKERY BY THE GRAND設烘焙房供應優質咖啡　多款造型可愛人氣牛角包打卡一流

▲ BAKERY BY THE GRAND於全城觸目的休閒消費新地標灣仔合和商場內開業。

葡京餐飲集團(香港)旗下自家品牌THE GRAND HK的全新子品牌——BAKERY BY THE GRAND,座落於全城觸目的休閒消費新地標灣仔合和商場內。主打以探索多元風味的烘焙概念,廚師團隊從世界各地的飲食文化汲取靈感,糅合東方特色,傾力打造出真正屬於香港人的獨特菜單。

BAKERY BY THE GRAND團隊在料理中結合可持續發展的理念,與本地農場及蜂場合作,選用及不經過任何額外加工的得獎天然蜂蜜,為大家打造一系列帶有天然風味的新鮮烘焙麵包、甜點和令人愉悅的融合料理。

店舖以城市中的後花園為設計靈感,巧妙地運用了柔和的綠色和品牌標誌性的橙色作為主調,呈現年輕的簡約感。商場接連室外約 6 萬平方尺的綠化公園,讓餐廳的整體環境與設計得以延伸,兩者結合即有相得益彰之效。

▲ BAKERY BY THE GRAND以城市中的後花園為設計靈感,巧妙地運用了柔和的綠色和品牌標誌性的橙色作為主調,呈現年輕的簡約感。

設有舒適的室內雅座,另設有咖啡烘焙房,日後將供應旗下自家品牌及供應各類優質咖啡,讓忙碌的都市人得以享受寫意閒情。

每日新鮮出爐經由人手製作的各式烘焙美食,並選用集團自家精心培育超過20年的酸種,這些優質酸種是與米芝蓮星級餐廳 JOËL ROBUCHON HONG KONG 共用,藉以提升麵包的滋味層次,再配合 BAKERY BY THE GRAND 不同配方及發酵時間,誠意呈獻獨特風味。

首推造型精緻玩味,融合了甜甜圈和西班牙油條風味的煙囪捲;品牌吉祥物蜂Bee為靈感,製作成黑黃相間,層次分明的蜜蜂造型牛角包;運用更具人氣的開心果食材,精製出全港首發融合大熱土耳其開心果朱古力的内餡與自家手工牛角包。

此外,店家還有售賣WEIGHT IT YOUR WAY 巴斯克芝士蛋糕,而有一個獨特賣點是可按照客人需求,自選口味及大小,以重量計算訂價收費。口味選擇亦很多,包括有西西里開心果,本地蜂蜜、馬達加斯加雲呢拿、法芙娜黑朱古力、北海道南瓜、日本丸久小山園青嵐抹茶、日本九鬼芝麻。

