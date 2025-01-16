蛇年巴士｜九巴逾70個總站免費派蛇年揮春 蛇年生肖巴士穿梭港九鬧市傳遞福氣
撰文： 王明芳
發布時間： 20 分鐘前
【九巴／蛇年巴士／蛇年揮春】九巴蛇年生肖巴士正式登場！KMB由即日起推出車身印有蛇仔圖案的蛇年生肖巴士，每日穿梭港九鬧市，為市民傳遞滿滿的福氣；同時亦準備了蛇年揮春送給大家，並可在全港逾70個大型巴士總站及客務站免費索取九巴賀年揮春！
九巴蛇年巴士｜主力行走102號路線
蛇年巴士主力行走102號路線，來往筲箕灣同美孚，讓大家無論在港島或者九龍區都可以感受到新年氣氛，如果大家想見到或者乘搭蛇年巴士，就要密切留意，見到的話記得跟它合照打卡呢。
九巴蛇年揮春｜免費派發蛇年揮春
此外，九巴為了向每位乘客送上新年祝福，特意準備九巴蛇年揮春，由即日起大家可以到全港逾70個大型巴士總站及客務站免費拿，祝願全市民新一年「蛇來運轉」、「萬事如意」，數量有限，先到先得。
最新影片推介:
九巴乙巳蛇年揮春派發地點︰
九龍區
|美孚總站
|荔枝角總站
|尖沙咀碼頭總站
|尖沙咀客務站
|旺角（柏景灣）總站
|樂富總站
|啟業總站
|樂華總站
|中秀茂坪總站
|安泰總站
|油塘總站
新界區
|荃灣西站總站
|荃灣站總站
|荃灣（如心廣場）總站
|荃灣（灣景花園）總站
|荃灣（愉景新城）總站
|荃威花園總站
|荃灣（海濱花園）總站
|青衣站總站
|長亨總站
|長安總站
|葵芳站總站
|葵盛（東）總站
|葵盛（中）總站
|石籬（大隴街）總站
|梨木樹總站
|屯門站總站
|屯門碼頭總站
|龍門居總站
|兆康苑總站
|寶田總站
|良景邨總站
|建生總站
|大興總站
|山景總站
|元朗（西）總站
|天富總站
|天恆邨總站
|朗屏站總站
|天水圍市中心總站
|天慈總站
|洪水橋（洪福邨）總站
|東涌（逸東邨）總站
|坑口（北）總站
|尚德總站
|彩園總站
|聯和墟總站
|上水總站
|華明總站
|皇后山總站
|清河邨總站
|顯徑總站
|瀝源總站
|沙田市中心總站
|水泉澳總站
|火炭（穗禾苑）總站
|新田圍總站
|禾輋總站
|愉翠苑總站
|廣源總站
|馬鞍山市中心總站
|烏溪沙站總站
|大學站總站
|富亨總站
|富善邨總站
|大埔中心總站
|大埔墟站總站
|太和總站
同時在九巴Facebook專頁，又設有幾張靚靚蛇年揮春供大家下載使用：
下載高清版揮春裝飾屋企：按此
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