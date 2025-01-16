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蛇年巴士｜九巴逾70個總站免費派蛇年揮春　蛇年生肖巴士穿梭港九鬧市傳遞福氣

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

九巴蛇年生肖巴士正式登場，車身印有蛇仔，非常可愛！

【九巴／蛇年巴士／蛇年揮春】九巴蛇年生肖巴士正式登場！KMB由即日起推出車身印有蛇仔圖案的蛇年生肖巴士，每日穿梭港九鬧市，為市民傳遞滿滿的福氣；同時亦準備了蛇年揮春送給大家，並可在全港逾70個大型巴士總站及客務站免費索取九巴賀年揮春！

九巴蛇年生肖巴士正式登場！

九巴蛇年巴士｜主力行走102號路線

蛇年巴士主力行走102號路線，來往筲箕灣同美孚，讓大家無論在港島或者九龍區都可以感受到新年氣氛，如果大家想見到或者乘搭蛇年巴士，就要密切留意，見到的話記得跟它合照打卡呢。

點擊圖片放大
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九巴蛇年揮春｜免費派發蛇年揮春

此外，九巴為了向每位乘客送上新年祝福，特意準備九巴蛇年揮春，由即日起大家可以到全港逾70個大型巴士總站及客務站免費拿，祝願全市民新一年「蛇來運轉」、「萬事如意」，數量有限，先到先得。

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九巴乙巳蛇年揮春派發地點︰

九龍區

美孚總站荔枝角總站
尖沙咀碼頭總站 尖沙咀客務站
旺角（柏景灣）總站 樂富總站
啟業總站 樂華總站
中秀茂坪總站 安泰總站
油塘總站 

新界區

荃灣西站總站 荃灣站總站
荃灣（如心廣場）總站 荃灣（灣景花園）總站
荃灣（愉景新城）總站 荃威花園總站
荃灣（海濱花園）總站 青衣站總站
長亨總站 長安總站
葵芳站總站 葵盛（東）總站
葵盛（中）總站 石籬（大隴街）總站
梨木樹總站 屯門站總站
屯門碼頭總站 龍門居總站
兆康苑總站 寶田總站
良景邨總站 建生總站
大興總站 山景總站
元朗（西）總站 天富總站
天恆邨總站 朗屏站總站
天水圍市中心總站 天慈總站
洪水橋（洪福邨）總站 東涌（逸東邨）總站
坑口（北）總站 尚德總站
彩園總站 聯和墟總站
上水總站 華明總站
皇后山總站 清河邨總站
顯徑總站 瀝源總站
沙田市中心總站 水泉澳總站
火炭（穗禾苑）總站 新田圍總站
禾輋總站 愉翠苑總站
廣源總站 馬鞍山市中心總站
烏溪沙站總站 大學站總站
富亨總站 富善邨總站
大埔中心總站大埔墟站總站
 太和總站

同時在九巴Facebook專頁，又設有幾張靚靚蛇年揮春供大家下載使用：

下載高清版揮春裝飾屋企：按此

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