緬甸外遊警示｜緬甸東南部地區外遊警示提升至紅色　鄧炳強：暫無意提高泰國警示

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【緬甸 / 騙案/ 外有警示】港府今日（17日）提升對緬甸（東南部地區）的外遊警示級別至紅色，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。

政府發言人表示：「計劃前赴緬甸東南部地區，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的港人應調整行程，如非必要，應避免前赴；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。」

保安局局長鄧炳強接受電視節目訪問時則表示，現時無意提高對泰國的旅遊警示。

我們會視乎每個地方的危險程度，對於香港市民，整個泰國而言，我們暫時都沒有計劃提高旅遊警示，會因應情況適時檢討。

去年第二季開始死灰復燃

港府表示，保安局一直高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案。自2024年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象。鑑於近期事態發展，

保安局亦已更新外遊警示網頁有關柬埔寨的附加資料，提醒市民提高警惕，提防海外工作騙案。

身處緬甸及柬埔寨港人求助方法：

入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線，電話：(852) 1868； 透過「入境處流動應用程式」及網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人； 發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線； 中國駐緬甸聯邦共和國大使館：(95) 943209657； 中國駐柬埔寨王國大使館：(855) 023210206）。

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