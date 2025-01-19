財爺網誌｜陳茂波明赴瑞士出席世界經濟論壇年會

▲ 財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波明日將赴瑞士達沃斯，出席「世界經濟論壇」年會。他獲邀在多國論壇主題研討會及午餐會發表演說，將趁機介紹香港優勢和價值。

今屆年會的主題為「智能時代的合作。議題包括重建國際間和社會間的互信、尋找全球經濟的新增長來源、投資發展人力資本、保護地球以及智能時代的產業轉型等。

丁薛祥出席並發表演說

國務院副總理丁薛祥將出席論壇年會並發表演說。陳茂波說，內地的經濟情況、發展方向和重點，近年都成為論壇年會的其中一個重要焦點，不少周邊活動亦圍繞著與內地相關的主題，足見國家在世界舞台上的受關注程度。

出席年會的還有香港機場管理局、香港鐵路有限公司，以及香港交易及結算所有限公司等機構的負責人。

另外，陳茂波今日又分享上周在亞洲金融論壇上的觀察。提到無論是以往曾出席，還是首次出席的嘉賓，均認為論壇的國際化程度和規模超預期。

引述歐美金融機構領袖：香港橋樑角色無可比擬

而來自歐美的金融機構領袖亦向陳表示，香港在協助他們更好連接內地以至全球不同地區市場的橋樑角色無可比擬。「以資產和財富管理業務為例，隨着內地和亞洲地區的中產和富裕人士數目迅速增加，他們對多元化資產配置的需求持續較快增長，讓香港成為這些機構拓展這方面業務的理想平台和據點，其中一些已把擴充計劃付諸行動。」

陳茂波又表示，正積極豐富香港國際金融中心的內涵和深度，不斷改革創新，力求匯聚傳統和新興市場的資金、投資者和金融產品，合力推動更好的區域合作和發展，實現互利共贏。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】