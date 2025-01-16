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周末好去處｜時尚賽馬日周日沙田馬場舉行　古天樂將選出現場最佳服飾獎

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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馬壇及時尚界盛事「時尚賽馬日」將於1月19日在沙田馬場舉行。所有入場人士當日只要穿著任何含有藍色元素的服飾，即可參加「最佳服飾大獎」比賽！

參加者入場後前往「時尚型拍館」登記及即場拍攝造型照，或經網上遞交造型照，可競逐大獎，優勝者將獲頒國際時尚品牌Ralph Lauren禮券及指定皇家禮炮21年威士忌一枝，亦有機會免費獲得指定「時尚賽馬日」特別版罐裝雞尾酒及實體相片作為留念！

大會邀得古天樂擔任形象大使以及「最佳服飾大獎」比賽評審之一，他更會親自頒發獎項予優勝者。當日古天樂亦會偕同型男朱鑑然及湯君慈一起現身馬場，與入場人士共賞精彩賽事。

古天樂呼籲公眾以藍色造型盛裝出席「時尚賽馬日」

當天將會上演兩場一級賽「百週年紀念短途盃」及「董事盃」，並安排連串節目，包括李幸倪Gin Lee開幕表演，以及新世代歌手黃妍、力臻及Michael C現場表演。

現場可品嚐多款滋味無窮的韓式美食及特飲（只限於公眾投注大堂2號場畔小食亭發售，視乎當日供應而定），以及挑戰「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，隨時有機會贏取豐富獎品！

朱鑑然

古天樂呼籲公眾以藍色造型盛裝出席「時尚賽馬日」並參加「最佳服飾大獎，被問到首次擔任活動形象大使的心情時，他表示﹕「感恩過去一年公司的電影獲得廣大觀眾的認同，趁着新年伊始，很高興有機會抽空和大家見面，同時可趁機感受賽馬的現場氣氛，寓工作於娛樂。這次擔任『時尚賽馬日』形象大使，我更會為『最佳服飾大獎』擔任評審及頒獎嘉賓，十分期待見到大家悉心打扮的時尚造型，與我、朱鑑然及湯君慈一起展現個人風格。」

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