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新年禮盒2025︱賀年曲奇甜酥餅9成檢出致癌物　消委會8款相對低脂低糖餅類推薦 減患冠心病致癌風險

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

賀年曲奇甜酥餅9成檢出致癌物　消委會8款相對低脂低糖餅類推薦 減患冠心病致癌風險

【賀年禮盒／新年曲奇／致癌物／消委會推薦／低糖低脂】農曆新年將至，要買定賀年餅乾！不過，消委會測試市面上58款曲奇、蝴蝶酥及蛋卷，竟然發現高達9成樣本含基因致癌物；且大部分樣本都含有反式脂肪酸，有多達48款的含糖量超過食安中心訂定的「高糖」水平，多吃容易增加患上冠心病甚至致癌風險！

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消委會曾測試市面上58款曲奇及甜酥餅，包括46款附有營養標籤的預先包裝樣本，及12款屬非預先包裝或獲豁免營養標籤的預先包裝樣本；當中不乏知名品牌例如美心原味雞蛋卷、元朗榮華蛋卷、東海堂牛油曲奇、丹麥藍罐朱古力曲奇等。

9成樣本檢出基因致癌物

製作美味可口的酥餅和曲奇需要使用油脂，而某些油脂在高溫精煉加工過程中會形成污染物，例如氯丙二醇（3-MCPD）及基因致癌物環氧丙醇（glycidol）。而消委會是次檢測發現，有近9成樣本（51款）含基因致癌物；35款樣本檢出污染物氯丙二醇。有實驗證實，動物長期攝入過量的氯丙二醇，會損害其腎功能和雄性生殖系統。

根據歐洲食品安全局建議，按人體體重計算氯丙二醇的每日容許攝入量，每日容許攝入量為每公斤體重2微克，即一名60公斤的成年人，每日攝取量不應多於120微克，以是次氯丙二醇含量最高的蝴蝶酥樣本計算（每公斤含780微克），進食154克（按樣本分量計，相等於20塊），就會超出建議指標。

至於環氧丙醇，消委會指出該物質多以縮水甘油酯（glycidyl esters，GE）的形式存在於油脂中；GE是油脂經高溫精煉加工而形成，會在胃腸道內被大幅水解並釋放出環氧丙醇。

消委會發現，上述污染物含量較多的樣本，多以起酥油、人造牛油或精煉植物油為油脂配料。至於沒有檢出或檢出微量的樣本，則以牛油作為油脂配料；在58款樣本中，只有7款曲奇餅通過安全測試，完全不含基因致癌物和污染物。建議消費者在選購時應留意產品配料成分。

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反式脂肪酸增患冠心病風險

另外，消委會在58款曲奇及甜酥餅樣本中，還發現大部分樣本都含有反式脂肪酸。只有11款餅類反式脂肪含量最低：

  • 「精記」蛋卷王
  • 「德成號」特制家鄉雞蛋卷
  • 「元朗榮華」榮華蛋卷
  • 「Tesco」朱古力曲奇餅
  • 「Merba」White Chocolate & Cranberry Cookies
  • 「Chips Ahoy」Chocolate Chip Cookies Original
  • 「Matilde Vicenzi」朱古力粒曲奇
  • 「Pepperidge Farm」Soft Baked Santa Cruz Oatmeal Raisin Soft Cookies
  • 「桂格」燕麥曲奇(提子)
  • 「Pret A Manger」Cookies-Chunky Chocolate
  • 「無印良品」 Oats Crunch Sable Hazelnut

消委會提醒，反式脂肪酸會提高壞膽固醇濃度，並使好膽固醇濃度下降，因而增加患上冠心病的風險。

根據世衞建議，反式脂肪酸攝取量應少於人體每日所需能量的1%，即一個60公斤體重（每日能量攝入量2,000千卡）的成年男人每日應攝取少於2.2克；一個56公斤體重（每日能量攝入量1,800千卡）的成年女人則應攝取少於2克。

消委會表示，由於半氫化植物油廣泛應用於不同種類的食物，人工反式脂肪酸是反式脂肪酸的主要攝入來源；而反式脂肪酸會影響好壞膽固醇的比例，從而提高患心血管疾病的風險。

8款相對低脂低糖餅類推薦

消委會又指，58款曲奇及甜酥餅樣本全屬「高糖」或「高脂」食物，其中48款的含糖量更是超過食安中心訂定的「高糖」水平，即每100克固體食物含超過15克糖。測試中只有6款餅類含糖量低於15克（每100克計算），可算相對低糖之選：

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除了要注意糖分，根據食安中心的「購物指南卡」資料顯示，固體食物要達致「低脂」，需每100克含不超過3克脂肪；若每100克固體食物含超過20克總脂肪，已屬高脂食物。在消委會測試的58款樣本中，只有2款沒有超過標準，屬於相對低脂：

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消委會指，雖然攝取不飽和脂肪酸可減低患上冠心病之風險，但過量進食含堅果及種子的曲奇及甜酥餅時，亦可能攝入過多的脂肪和能量，故建議消費者在開心過年之餘，都要留意餅類的進食份量。

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