三高控糖｜三高患者過年都可食大餐　營養師：更改1用餐順序即可控糖

【三高／血糖／高血壓／控糖／飲食】三高患者外出用膳特別要小心。有台灣營養師就指出，食大餐時只要掌握1個用餐順序，即可避免三高發作，配合飲食3大關鍵，即可降低三高風險。

最新影片：

綜合台媒及台灣營養師張語希Facebook專頁分享，過年大魚大肉容易誘發血糖波動，三高人士稍有不慎恐誘發作風險。營養師指出，三高患者只要用餐時遵循以下順序，即可吃得飽肚兼有效控糖：

飲食攻略｜三高患者控糖「飲食順序」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

飲食攻略｜三高患者控糖「飲食順序」

飲食攻略｜1.先吃蔬菜

飲食攻略｜2.再吃蛋白質食物

飲食攻略｜3.最後吃澱粉類食物

張語希曾強調指，雖然平日飲食會建議先飲湯，惟年菜經常使用勾芡羹湯，熱量較高，因此這樣的原則不一定適用於年菜、不建議多喝。

此外，食用蘿蔔糕或水餃等食物的同時，亦應減少攝取白飯量、避免攝取過量澱粉類，如可使用糙米飯或五穀飯代替白米飯，其膳食纖維更可促進腸胃蠕動；而肉類食物則建議選擇脂肪含量較低的雞肉、魚肉、豬里肌肉等，並採用低脂肪烹調方法調理；蔬菜攝取方面，則與肉類比例最理想是2:1，至少要達到1:1，飯後亦應吃富含酵素的水果，可有助於消化。

飲食攻略｜3大飲食關鍵助減三高風險

張語希續指，過年仍想維持健康飲食，或者患有三高的人士等亦可注意以下3大飲食關鍵，有助減輕三高風險，如果覺得血糖、血壓或血脂或有超標可能，亦建議於新年前先尋求營養師或醫生的飲食建議：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

飲食攻略｜3飲食關鍵助減三高風險

飲食攻略｜1.慎選零食類別

飲食攻略｜2.慎選飲品

飲食攻略｜3.慎選湯品

資料來源：Facebook@營養師張語希

相關內容

飲食攻略｜40歲男患三高/痛風/脂肪肝 醫生教吃4種食物逆轉脂肪肝戒血壓藥

降膽固醇｜30歲男吃3款清淡食物竟患三高 醫生：比高油高鹽危害更大

防癌湯水｜前哈佛教授研「抗癌蔬菜湯」 做法超簡單每日2碗防癌減肥抗三高【附食譜】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5