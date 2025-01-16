  • 17°C
香港時間：2025116日 (四) 18:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

精神健康｜博士生為籌家人手術費搵工被「賣豬仔」　憶KK園受虐過程下身被打至發黑腫脹

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

中國科學院一名博士曾在2022年被騙至緬甸KK園區工作，受訪時憶述受虐過程。

【KK園區/賣豬仔/電騙/詐騙】近日內地演員王星被「賣豬仔」引發廣大關注，但其實更早之前便已有人受騙上當。中國科學院一名博士就曾在2022年被騙到緬甸KK園區工作，更曾因為意圖逃跑而遭毒打及監禁。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

中國科學院博士張繼效近日接受內地媒體訪問，披露當初被騙至KK園區的經過。事發於2022年，當時張繼效的家人及女友相繼罹患重病，為了籌集手術費，他辭去了原本月均5,000元人民幣（約5,300港元）薪水的研究員職位，並在網上找到一間「中介公司」。

該公司為他介紹了一份聲稱在新加坡做翻譯的工作，不料他隨後便作為「豬仔」被賣到緬甸妙瓦底，更在那裡經歷了一年噩夢般的生活。張繼效透露，他當時每天被迫工作18小時，工作內容為偽裝成亞洲女性，通過網絡聊天對北美地區的男性進行詐騙。

點擊圖片放大
+9
+8

據報道，張繼效被騙去的園區與泰國僅隔著一條河，與緬北地區相隔甚遠。而在行騙過程中，該中介公司除了一直強調工作地點在新加坡、臨時工作地點是泰國分公司，且對緬甸避而不談之外，亦一直「交足戲」，要求他提供不同的文件，

當時，對方要求提供畢業證、英語水平證書、簡歷、三甲醫院的體檢報告、無犯罪記錄等，他們還給我發了一份工作邀請函，甚至出國的機票都是他們給我買的。

張繼效憶述，當時因為該公司「看起來比較專業」，令他放鬆警惕、誤信對方，結果導致被騙。他又指出，被騙到妙瓦底的人一開始都是想逃出去的，但嘗試過後便會發現想要逃出去根本「難如登天」，同時也冒著很大的風險；而他亦曾因此遭受毒打和監禁，「兩個人把我按在地上，然後拿直徑10厘米粗的一根削圓的木棍打我的屁股、大腿，最後打得下半身都變成黑色，完全腫脹起來，打得我精神恍惚，站都站不穩。」

據稱，張繼效當時被監禁的地方是一個由鋼管焊接而成的籠子，裡面同時關著十多個人，有的是因為嘗試逃跑失敗，有的是因為洩密，還有的是因為偷懶。這些人的手都被銬在鋼管上，每天罰站十多個小時。

後來，張繼效被騙的事情被公布在內地社交媒體上，引發關注，不少媒體報道相關新聞。他表示園區內的人自此之後開始變得「特別客氣」，因為有關他的新聞受到園區「領導」關注，出於擔心和害怕，園區的人由每天只給他吃一頓飯改為每天準時送飯，最終決定放他回國。2023年9月，張繼效在多方努力下終於被解救回國，而他之後亦在微博上分享自己的經歷，希望他人引以為鑑 ，避免落入類似的陷阱。

資料來源：《環球時報》、微博

更多相關內容：

精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月　17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

遊泰注意｜00後男模泰緬邊境失聯疑被「賣豬仔」　家人求助：經歷與王星相似

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓
16:43 2025/01/09
王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
16:04 2024/12/10
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
19:50 2024/11/22
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過

你可能感興趣

王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓
16:43 2025/01/09
王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
16:04 2024/12/10
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
19:50 2024/11/22
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
健康問題 網絡熱話 罪案 微博 緬甸 泰國

最高瀏覽

緬甸KK園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
緬甸KK園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
急症室最長等候時間（01月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月16日 時間16:05）
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
喪女之痛︱22歲愛女4年前患病離世　音樂人爸爸「AI復活女兒」：從未打算走出喪女之痛
喪女之痛︱22歲愛女4年前患病離世　音樂人爸爸「AI復活女兒」：從未打算走出喪女之痛