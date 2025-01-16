精神健康｜博士生為籌家人手術費搵工被「賣豬仔」　憶KK園受虐過程下身被打至發黑腫脹

▲ 中國科學院一名博士曾在2022年被騙至緬甸KK園區工作，受訪時憶述受虐過程。

【KK園區/賣豬仔/電騙/詐騙】近日內地演員王星被「賣豬仔」引發廣大關注，但其實更早之前便已有人受騙上當。中國科學院一名博士就曾在2022年被騙到緬甸KK園區工作，更曾因為意圖逃跑而遭毒打及監禁。

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中國科學院博士張繼效近日接受內地媒體訪問，披露當初被騙至KK園區的經過。事發於2022年，當時張繼效的家人及女友相繼罹患重病，為了籌集手術費，他辭去了原本月均5,000元人民幣（約5,300港元）薪水的研究員職位，並在網上找到一間「中介公司」。

該公司為他介紹了一份聲稱在新加坡做翻譯的工作，不料他隨後便作為「豬仔」被賣到緬甸妙瓦底，更在那裡經歷了一年噩夢般的生活。張繼效透露，他當時每天被迫工作18小時，工作內容為偽裝成亞洲女性，通過網絡聊天對北美地區的男性進行詐騙。

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據報道，張繼效被騙去的園區與泰國僅隔著一條河，與緬北地區相隔甚遠。而在行騙過程中，該中介公司除了一直強調工作地點在新加坡、臨時工作地點是泰國分公司，且對緬甸避而不談之外，亦一直「交足戲」，要求他提供不同的文件，

當時，對方要求提供畢業證、英語水平證書、簡歷、三甲醫院的體檢報告、無犯罪記錄等，他們還給我發了一份工作邀請函，甚至出國的機票都是他們給我買的。

張繼效憶述，當時因為該公司「看起來比較專業」，令他放鬆警惕、誤信對方，結果導致被騙。他又指出，被騙到妙瓦底的人一開始都是想逃出去的，但嘗試過後便會發現想要逃出去根本「難如登天」，同時也冒著很大的風險；而他亦曾因此遭受毒打和監禁，「兩個人把我按在地上，然後拿直徑10厘米粗的一根削圓的木棍打我的屁股、大腿，最後打得下半身都變成黑色，完全腫脹起來，打得我精神恍惚，站都站不穩。」

據稱，張繼效當時被監禁的地方是一個由鋼管焊接而成的籠子，裡面同時關著十多個人，有的是因為嘗試逃跑失敗，有的是因為洩密，還有的是因為偷懶。這些人的手都被銬在鋼管上，每天罰站十多個小時。

後來，張繼效被騙的事情被公布在內地社交媒體上，引發關注，不少媒體報道相關新聞。他表示園區內的人自此之後開始變得「特別客氣」，因為有關他的新聞受到園區「領導」關注，出於擔心和害怕，園區的人由每天只給他吃一頓飯改為每天準時送飯，最終決定放他回國。2023年9月，張繼效在多方努力下終於被解救回國，而他之後亦在微博上分享自己的經歷，希望他人引以為鑑 ，避免落入類似的陷阱。

資料來源：《環球時報》、微博

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