非洲豬瘟｜再有元朗豬場樣本檢出非洲豬瘟病毒　漁護署安排銷毀豬隻

▲ 漁護署在元朗一持牌豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒。（資料圖片）

元朗再有豬場爆發非洲豬瘟。漁護署今日（16日）公布，在一個元朗持牌豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒。

漁護署昨日（15五日）從元朗白沙一持牌豬場，抽取35個豬隻樣本，檢驗後發現至少8個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，且為謹慎起見，正安排銷毀場內豬隻。

漁護署亦已就相關個案，即時通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知署方。另會安排人員巡查有關豬場3公里內的3個豬場，並為豬隻採樣，作非洲豬瘟病毒檢測；又已暫時禁止該等豬場運出豬隻，直至另行通知。

至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告，但會繼續密切監察，以及早發現豬隻異常情況和其他豬場是否受到感染，同時加強監察涉事豬場附近區域的野豬活動情況。

漁護署發言人強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。

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