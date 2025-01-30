日本自駕｜港女日本自駕遊撞車　對方報警被反斥古板

▲ 港女日本自駕遊撞車，對方報警被反斥古板，1句話更引眾怒。

【撞車 / 自駕遊 / 日本】為旅行的自由度較高，不少人會選擇在當地租車「自駕遊」，惟駕駛期間要注意行車安全！

近日，有港女在Instagram發布限時動態，指在日本自駕旅遊時撞到前車，車主就此事報警，惟港女認為車輛並無大礙，對方卻小事化大，遂批評對方古板。該動態被轉載至連燈，因其1句話惹網民眾怒。

旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客 開閂車窗後爆粗惹爭議

▲ 港女發限時動態斥日本人車主死板。（取自連燈）

日本自駕｜港女反斥被撞車主死板

據限時動態截圖顯示，事發於兩側有積雪的車道，2輛設施汽車停泊在路邊，1名日本警察正在處理。

港女表示，因「唔小心跣胎」撞到前方由日本人駕駛的車輛，她認為對方車輛並無大礙，但對方卻堅持報警處理，「其實咩事都冇刮痕都冇，日本人都要叫警察嚟記錄，真係古板守規矩，如果喺香港無咩事大家各自走先」。

▲ 網民批港女影衰香港人。（縱橫遊圖片）

日本自駕｜網民怒批：影衰香港人

此事引起網民熱議，紛紛批評樓主態度消極，更認為「喺香港無咩事大家各自走先」的發言離譜，「影衰香港人」、「慣咗係香港hit&run，冇撞到散晒等如冇事？」、「到佢俾人撞但咩事都無嗰陣佢就唔係咁講」、「愈無知愈大膽」、「大家冇咩事各自先走？幾時有啲咁嘅事？」、「呢啲人最鍾意自己做得唔好唔啱唔知規矩，就話日本人死板」。

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