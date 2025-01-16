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李佳芯離巢︱Ali首度親認離開TVB　李佳芯結束與大台12年賓主關係

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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李佳芯首度親認離開TVB。

【女神 / 李佳芯 / 視后】女神李佳芯（Ali）一向具觀眾緣，可是近年卻被TVB冷待。而李佳芯與TVB的續約問題一直在拉鋸，到今年1月，TVB官方網站更新藝人資料被發現，已把李佳芯的藝人檔案，網頁已不存在Ali的資料。

同時，Ali亦在社交媒體把工作聯絡方式，從TVB經理人改為「DM for work」。外間相信李佳芯已不與TVB續約，不過她一直沒有承認。

直到今天（1月16日），李佳芯出席代言運動品牌宣傳活動，首度親口證實已與TVB結束12年賓主關係，離巢回復自由身，而TVB亦沒有派人採訪是次活動。

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李佳芯離巢︱結束12年賓主關係

李佳芯透露與TVB無綫洽談續約一事拉据一年，表示作為演員希望有更多挑戰及好角色，自己去到不同階段也想嘗試不同東西。

她直言續約期間最能打動的是一個地方留了12年，無疑具感情，感恩稱︰「12年前唔係好多人識李佳芯，12年後再睇番，好感謝呢個地方，令我成長咗同令人認識我，係一個好唔捨得同感激地方，但點都有完結一日，去到今日覺得可能試下新嘢係一個適合時候。」

李佳芯離巢︱由專演邪花到視后

現年42歲的李佳芯在2012年與有線電視約滿後跳槽到TVB，最初主持資訊節目《學是學非》，在2014年於台慶劇《名門暗戰》演名門「蔣生」岳華的情婦受注目，初期亦多被派演反派、邪花角色。

其後在《律政強人》首度任女主角，在《星和無綫電視大獎2016》獲得「TVB飛躍進步藝人」獎，並於《萬千星輝頒獎典禮2016》上獲得「飛躍進步女藝員」獎，亦憑《律政強人》首度入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。在2018年，李佳芯憑《BB來了》封視后。

李佳芯憑《BB來了》封視后。

李佳芯在去年初拍畢劇集《麻雀樂團》後便沒被安排工作，而此劇尚未播出，成為她暫時最後一套TVB劇。

其實在2024年12月31日晚，李佳芯曾在社交平台分享一段剪輯而成的片段回顧2024年，當中透露去年重返校做回學生，並寫新一年將「以新的身份期待下一個作品」，當時似已暗示離巢TVB。

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