新春熊貓︱直擊800隻賀年熊貓快閃荃灣 留意呢日熊貓導遊驚喜現身
撰文： 陳麗薇
發布時間： 26 分鐘前
最後更新： 23 分鐘前
【熊貓/PANDA GO/熊貓雕塑】全港最大型的熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》壓軸新春站於2025年1月17日至3月6日期間在荃灣D·PARK展出，800隻熊貓雕塑將以全新喜慶造型現身，與一眾市民近距離接觸！
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現場不僅有大量可愛的熊貓雕塑擺出萌態與大家拜年，更有熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」將於1月19日（日）現身D·PARK，與大家互動打卡，送上滿滿的新年祝福。這次展覽中，熊貓們將以圈圈隊形排列，營造出濃厚的節日氛圍，與大家拜個好年，向各位送上賀年祝福，祝願大家新一年「熊」運當頭，各位熊貓迷記得把握最後親親熊貓的機會！
PANDA GO︱設「PANDA GO！熊貓小百科」了解保育知識
除了拍照打卡外，D·PARK亦夥拍香港海洋公園，特設「PANDA GO！熊貓小百科」展區，帶領市民走進熊貓的世界。展區內展示了兩隻大熊貓 BB「家姐」及「細佬」的成長印記，並提供有關大熊貓的有趣知識和保育資訊，讓大家深入了解孕育熊貓寶寶背後的小秘密！
中環街市快閃展覽接力
如果錯過了D·PARK展出，自2月17日至3月6日，部分熊貓雕塑將移師中環街市進行快閃展出，讓市民有更多機會與熊貓們合影打卡，感受濃厚的新春氣氛！
PANDA GO︱D‧PARK打造「熊貓藝術樂園」綠色裝置
D‧PARK特別策劃了「熊貓藝術樂園」，與本地生活藝術創作者Busymama Benny合作，並透過慈善機構邀請了超過500名荃灣區的居民參與，包括家長、學生、長者及殘疾人士。早前大家將一起利用紙皮和可回收物料，打造出超過2米高的熊貓藝術裝置及9米長的竹林藝術門廊，為商場增添濃厚的藝術氛圍！
PANDA GO︱熊貓藝術樂園的多元活動
「熊貓藝術樂園」將設置六大區域，包括：「社區聯繫熊貓藝術展覽區」、「熊貓童趣話劇」、「PANDA ART JAM」、「熊貓瑜伽館」、「熊貓心靈藝術工作坊」以及「熊貓主題懷舊遊戲」。這些活動歡迎大人和小朋友共同參與，不僅能提升身心靈健康，亦是寓環保教育於娛樂的開心活動，成為週末親子活動的理想選擇！此外，熊貓藝術樂園的部分收益將捐贈給知行善心慈善基金，以繼續推廣生態環境保護意識和正能量。
PANDA GO︱限定熊貓主題懷舊親子活動：文化傳承的絕佳機會
香港的懷舊遊戲承載著豐富的歷史與文化，然而小朋友對這些遊戲的了解可能不多。家長可以藉此機會帶孩子參加「熊貓主題懷舊遊戲」，如過三關、竹籤遊戲和跳棋等。在重溫童年回憶的同時，讓孩子體驗傳統經典遊戲，從而了解父母那一代的懷舊魅力，推動文化的「傳承」。活動需提前預約並自費，每節30分鐘，絕對是親子共度美好時光的最佳選擇！
PANDA GO︱全港最大型新年熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》
PANDA GO︱荃灣D·PARK
|日期：
|2025年1月17日至2025年3月6日
|時間：
|中午12時至晚上8時
|地點：
|荃灣D·PARK L1 中庭
PANDA GO︱中環街市
|日期：
|2025年2月17日至2025年3月6日
|時間：
|中午12時至晚上8時
|地點：
|中環街市
PANDA GO︱熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」驚喜現身
|日期：
|2025年1月19日
|時間：
|中午12時
|地點：
|荃灣D·PARK L1 中庭
PANDA GO︱海洋公園「PANDA GO！熊貓小百科」專區
|日期：
|2025年1月17日至2025年3月6日
|時間：
|中午12時至晚上8時
|地點：
|荃灣D·PARK L1 展覽區
|日期：
|2025年2月17日至2025年3月6日
|時間：
|上午10時至晚上10時
|地點：
|荃灣如心廣場一期 L1 中庭
PANDA GO︱荃灣D‧PARK「熊貓藝術樂園」
|日期：
|2025年1月18日至2月16日 (逢星期六及日)
|時間：
|中午12時至晚上7時
|地點：
|荃灣D‧PARK L1室內草地
|詳情：
活動需先預約及自費進行，每節30分鐘。詳細請瀏覽
活動收費：
「熊貓心靈藝術工作坊」：HK$80
全包套餐：HK$360（包括全部共6項活動）
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