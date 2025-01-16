新春熊貓︱直擊800隻賀年熊貓快閃荃灣　留意呢日熊貓導遊驚喜現身

▲ 800隻新春造型的熊貓登陸荃灣。

【熊貓/PANDA GO/熊貓雕塑】全港最大型的熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》壓軸新春站於2025年1月17日至3月6日期間在荃灣D·PARK展出，800隻熊貓雕塑將以全新喜慶造型現身，與一眾市民近距離接觸！

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現場不僅有大量可愛的熊貓雕塑擺出萌態與大家拜年，更有熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」將於1月19日（日）現身D·PARK，與大家互動打卡，送上滿滿的新年祝福。這次展覽中，熊貓們將以圈圈隊形排列，營造出濃厚的節日氛圍，與大家拜個好年，向各位送上賀年祝福，祝願大家新一年「熊」運當頭，各位熊貓迷記得把握最後親親熊貓的機會！

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PANDA GO︱設「PANDA GO！熊貓小百科」了解保育知識

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除了拍照打卡外，D·PARK亦夥拍香港海洋公園，特設「PANDA GO！熊貓小百科」展區，帶領市民走進熊貓的世界。展區內展示了兩隻大熊貓 BB「家姐」及「細佬」的成長印記，並提供有關大熊貓的有趣知識和保育資訊，讓大家深入了解孕育熊貓寶寶背後的小秘密！

中環街市快閃展覽接力

如果錯過了D·PARK展出，自2月17日至3月6日，部分熊貓雕塑將移師中環街市進行快閃展出，讓市民有更多機會與熊貓們合影打卡，感受濃厚的新春氣氛！

PANDA GO︱D‧PARK打造「熊貓藝術樂園」綠色裝置

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D‧PARK特別策劃了「熊貓藝術樂園」，與本地生活藝術創作者Busymama Benny合作，並透過慈善機構邀請了超過500名荃灣區的居民參與，包括家長、學生、長者及殘疾人士。早前大家將一起利用紙皮和可回收物料，打造出超過2米高的熊貓藝術裝置及9米長的竹林藝術門廊，為商場增添濃厚的藝術氛圍！

PANDA GO︱熊貓藝術樂園的多元活動

「熊貓藝術樂園」將設置六大區域，包括：「社區聯繫熊貓藝術展覽區」、「熊貓童趣話劇」、「PANDA ART JAM」、「熊貓瑜伽館」、「熊貓心靈藝術工作坊」以及「熊貓主題懷舊遊戲」。這些活動歡迎大人和小朋友共同參與，不僅能提升身心靈健康，亦是寓環保教育於娛樂的開心活動，成為週末親子活動的理想選擇！此外，熊貓藝術樂園的部分收益將捐贈給知行善心慈善基金，以繼續推廣生態環境保護意識和正能量。

PANDA GO︱限定熊貓主題懷舊親子活動：文化傳承的絕佳機會

香港的懷舊遊戲承載著豐富的歷史與文化，然而小朋友對這些遊戲的了解可能不多。家長可以藉此機會帶孩子參加「熊貓主題懷舊遊戲」，如過三關、竹籤遊戲和跳棋等。在重溫童年回憶的同時，讓孩子體驗傳統經典遊戲，從而了解父母那一代的懷舊魅力，推動文化的「傳承」。活動需提前預約並自費，每節30分鐘，絕對是親子共度美好時光的最佳選擇！

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PANDA GO︱全港最大型新年熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》

PANDA GO︱荃灣D·PARK

日期： 2025年1月17日至2025年3月6日 時間： 中午12時至晚上8時 地點： 荃灣D·PARK L1 中庭

PANDA GO︱中環街市

日期： 2025年2月17日至2025年3月6日 時間： 中午12時至晚上8時 地點： 中環街市

PANDA GO︱熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」驚喜現身

日期： 2025年1月19日 時間： 中午12時 地點： 荃灣D·PARK L1 中庭



PANDA GO︱海洋公園「PANDA GO！熊貓小百科」專區

日期： 2025年1月17日至2025年3月6日 時間： 中午12時至晚上8時 地點： 荃灣D·PARK L1 展覽區

日期： 2025年2月17日至2025年3月6日 時間： 上午10時至晚上10時 地點： 荃灣如心廣場一期 L1 中庭

PANDA GO︱荃灣D‧PARK「熊貓藝術樂園」

日期： 2025年1月18日至2月16日 (逢星期六及日) 時間： 中午12時至晚上7時 地點： 荃灣D‧PARK L1室內草地 詳情： 活動需先預約及自費進行，每節30分鐘。詳細請瀏覽 活動收費： 「熊貓心靈藝術工作坊」：HK$80

「熊貓慢活館」：HK$80

「熊貓彩繪畫臉」：HK$80

「PANDA ART JAM」：HK$50

「熊貓主題懷舊遊戲」：HK$50

套票優惠：「熊貓心靈藝術工作坊」+「熊貓慢活館」+「熊貓童趣話劇」：HK$220 全包套餐：HK$360（包括全部共6項活動）

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